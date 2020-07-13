全球人道巨富聯名信要求增富人稅 未提中國巨富

全球80多位自稱支持人道的富豪今天發表聯名公開信，要求各國政府對超級富豪大幅課更多稅，以提供資金協助全球走出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，進行復原重建。據消息說，未來不只超級富豪將被課更多稅，許多民眾也免不了面臨加稅。

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據法新社今天報道稱，80餘富豪聯名要求對富人加稅以協助度過疫情衝擊。署名的富翁自稱是一群「支持人道的富豪」。他們在信中表示，自己應該被課更多稅，且應「立即這麼做，大幅加稅並永久實施」。

署名者包括美國知名冰淇淋公司班傑利（Ben & Jerry's）共同創辦人葛林斐德（Jerry Greenfield）、英國知名影視編劇李察寇蒂斯（Richard Curtis）、美國電信技術企業家托波爾（Sidney Topol）、新西蘭零售業巨擘企業家丁達爾（Stephen Tindall）和美國紀錄片導演阿比蓋兒迪士尼（Abigail Disney）等。

據信中寫道：「全球受到COVID-19襲擊，像我們這樣的富豪在治癒全球方面應扮演重要角色。…我們既沒在加護病房照顧患者，也沒駕駛救護車送患者到醫院、在雜貨店架上補貨或挨家挨戶送餐，但我們有錢，而且有很多。」信中說，「在全世界嘗試從這場危機復原的時刻，錢正是現在人們非常需要的，且未來幾年還會繼續需要。」

這群富豪選在20國集團（G20）財長會議即將召開前發表公開信。聯名者還包括國際慈善組織「樂施會」（Oxfam）、「租稅正義聯盟英國分部」（Tax Justice UK）和美國富豪組成的「愛國百萬富豪」（Patriotic Millionaires）等團體。

法新社說，全球各國面對疫情帶來的經濟衝擊，正努力想辦法回應，已有一些國家開始討論加稅選項。英國智庫「財政研究所」（Institute of Fiscal Studies）便指出，不只超級富豪將被課更多稅，許多民眾也免不了面臨加稅。

據西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本月稍早已表明，政府可能提高稅負。俄羅斯也計畫對收入較高民眾加稅。