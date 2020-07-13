美軍兩棲攻擊艦離奇爆炸起火

美國海軍和地方消防部門官員表示，周日一艘停靠在聖迭戈(San Diego)海軍基地的美國軍艦發生起火，火勢持續數小時之久，造成全船人員疏散，21名輕傷者被送往醫院。消息引述一位要求匿名的民用承包商表示，起火點是該艦水線以下的區域，所以更難以控制，並可能蔓延到軍艦的燃油系統。港內臨近兩艘隱形導彈驅逐艦被迅速轉移。

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據路透社消息，美國聖迭戈軍港內一艘美國軍艦發生起火，21人輕傷。聖迭戈消防部門報告稱，本次火情於當地時間星期天上午08:30出現在海軍兩棲攻擊艦“好人理查號”上，當時這艘船正在港內進行例行維護。在幾個小時內，該艦257米的艦身很大一部分都被大團大團嗆鼻的濃煙所吞沒，方圓幾英里都能看到，港內約六艘消防船將消防水龍對準起火船隻進行撲救。

美國海軍發表聲明稱，17名水兵和四名平民被送往醫院進行救治，但沒有生命危險。美國海軍稍早稱，有18名船員受傷。國防部海軍發言人Charles Brown表示，受傷的水兵多為吸入有害氣體以及輕微燒傷。該艦約有1,000名船員。

在當地時間中午，聖迭戈消防部門稱所有船員都已撤出，空中拍攝的畫面顯示，艦上升起滾滾的濃煙。

海軍聲明稱，附近的兩艘隱形導彈驅逐艦被轉移到遠處的碼頭。當地時間下午3點，火勢開始熄滅。

聖迭戈的海軍發言人Mike Raney稱，起火原因尚未查明，但沒有發現人為縱火的跡象。他對路透表示，做為安全措施，軍艦進港維修前，都要卸載所攜帶的彈藥。

法新社消息說，據美國官員與地方媒體說，靠泊在加州聖地牙哥海軍基地的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」星期天在當地時間上午8時30分前後爆炸起火，至少21人受傷，火勢恐將延燒「好幾天」。

聖地牙哥消防主管史托爾（Colin Stowell）表示，火勢可能延燒「好幾天」，「焚燒到水線」為止。

海軍水面編隊說，事發之際約有160人在這艘船艦上，而編製1000名水兵的好人理查德號當時正在進行維修。