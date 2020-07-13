香港單日新增52確診 潛有社區大爆發危機

香港衛生防護中心周一稱，截至下午四時，香港單日新增52宗新冠病毒確診個案，為自3月底以來最多；本地媒體援引消息稱，政府高層召開會議，預料最快今天公布收緊一系列防疫措施。香港疫情自上周二起持續惡化，主要是本地感染個案不斷增加，反映潛在社區大爆發危機。

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據路透社今天報道稱，香港單日新增52宗新冠病例為三個半月來最多，政府商討收緊防疫措施。據香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指出，圍堵政策對控制目前疫情作用不大，因為現時個案數字多，患者去過的地方也多。她並指出，“最近無源頭個案大增，真的好嚴峻。”

今天新增確診個案之中，11宗為輸入個案，分別來自菲律賓、巴基斯坦、印度、印尼等，當中有海員和外佣。而41宗本地感染個案之中，21宗為與此前確診個案相關、20宗來源不明。當中亦有多名確診者曾經到訪慈雲山的翠河餐廳、薀莎餐廳、百彙軒以及牛池灣彩龍皇宮大酒樓、上環聚點坊等食肆。至於源頭不明的個案中，有患者是深水埗壁球中心職員、酒樓裝修工人、超市收銀員、酒店餐廳侍應等等。

新增確診個案中，有一宗的確診者上周曾到西九龍紅十字會捐血。醫管局總行政經理劉家獻稱，追蹤血液去向，暫時已知伊利沙伯醫院一名病人曾接受其中部分輸血。但他指出，參考沙士（SARS）等經驗，透過血液感染病毒的機會不高。

據該報道，香港疫情自上周二急速惡化，本地感染個案急增，且有不少個案找不到源頭，引發社區大爆發的擔憂；政府上周已連出三招，包括加強口岸及獲豁免人士入境檢測、收緊餐飲場所人數容量限制以及讓學校提早放暑假。

鄰近香港的澳門政府周一下午宣布，監於香港新冠病毒疫情持續，基於公共衛生考慮，由7月13日18時起，所有經港珠澳大橋由香港入境人士均需出示7日內新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，未能出示證明者可被拒絕入境，同時維持所有由香港入境人士在指定地方進行14天醫學觀察的措施。

香港貿易發展局周一宣布，鑒於過去一星期新型冠狀病毒確診個案上升，原訂周三（15日）開幕的書展及另外三個同期舉行的博覽會等公眾活動將會延期舉行。