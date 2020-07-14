造疫苗美國建快速通道 輝瑞和BioNTech入選 或夏末出品

輝瑞(PFE.N)和其夥伴BioNTech SE 周一表示，他們的兩種實驗性新冠病毒候選疫苗獲得美國食品藥物管理局(FDA)指定“快速通道”，獲得該身分可加速監管審核程序。而美國政府一位高級官員表示，與美國政府合作的制藥商有望在夏季結束前開始積極生產新冠病毒疫苗。

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據路透社說，輝瑞和BioNTech新冠病毒候選疫苗獲美國FDA指定“快速通道”。此消息拉擡普遍市場人氣，投資人為新冠肺炎疫苗研發有進展的跡象感到振奮。BioNTech在美上市股票一度大漲約15%，最後收升10.55%。輝瑞股價一度漲約5%，終場收高4.08%報35.21美元。

FDA授予快速通道，將加快顯示有潛力因應尚未滿足的醫療需求的新藥及疫苗的審核。摩根大通分析師Cory Kasimov在一篇報告指出，市場“迫切希望抓住疫苗領域的任何正面進展”。但Kasimov表示，最新消息實際上並沒有那麼令人驚訝或那麼意義重大，並指出獲得FDA指定快速通道“不意味着有可能成為一種特定的候選疫苗。”

在美國和德國目前進行的試驗中，公司所評估的至少四種疫苗中，獲得指定的這兩種候選疫苗BNT162b1和BNT162b2是最先進的。據這兩家公司稱，他們預計最早本月稍晚會開始對至多3萬名參與者進行大規模試驗，這還要取決於監管批准。

如果疫苗成功，他們將加倍努力，爭取到今年年底生產出高達1億劑，到2021年底有可能生產超過12億劑。

據路透社說，美國政府一位高級官員周一表示，與美國政府合作的制藥商有望在夏季結束前開始積極生產新冠病毒疫苗。該不願具名的官員表示，“如果要確切說出疫苗的生產和製造時間，大概還要四到六周的時間，但是我們將在夏季結束前積極生產。”他補充說，政府已經在與企業合作裝備生產設施和獲取原材料。

迄今特朗普政府已經透過其曲速行動計畫(Operation Warp Speed Program)，資助四種新冠疫苗的研發，目標是到2021年底生產3億劑疫苗。

該官員表示，療法的臨床試驗可以在幾周內產生結果，從而有可能在秋天前生產數十萬劑疫苗。該官員還說，“儘管我們認為持平而論，疫苗以驚人的速度發展，比史上任何疫苗的發展速度都還要快，而治療方法甚至更快。