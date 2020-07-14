香港今突增48確診 半數找不到源頭

香港持續大幅新增新冠肺炎病例，今天新增48宗，其中40宗為本土傳染個案。據香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，今天新增病例中，16宗與之前的傳播群組或地方有關，另外24宗找不到源頭。

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據中央社今天報道稱，香港大增48例新冠肺炎確診，半數找不到源頭。其中40宗為本土傳染個案。8宗輸入病例包括自印度回港的印裔港人，以及菲律賓外佣等。

到目前為止，本地新冠肺炎個案累計有1569宗。

據中央社說，香港新一輪武漢肺炎疫情自本月初爆發，此前已連續10多天沒有本土感染病例。

該報道稱，因應疫情再度爆發，當局昨天公布多項防疫新措施，包括規定餐館自晚上6時至翌日清晨5時之間不能提供內用，只能外送或外帶，以及所有公共交通工具乘客必須配戴口罩。此外，本地所有娛樂場所將停止經營7天。所有措施將自15日凌晨起生效。