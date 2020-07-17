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Coronavirus/農業/糧食供應

Covid-19陰影下 農業未來十年展望

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經合組織認為，穀類ˎ 油籽ˎ 奶製品，甚至還有肉類，未來十年裡，價格應該下跌。 Les prix réels des céréales, des oléagineux, des produits laitiers et même de la viande devraient baisser au cours des dix prochaines du fait d'un meilleur rendement, selon l'OCDE (image d'illustration).
經合組織認為，穀類ˎ 油籽ˎ 奶製品，甚至還有肉類，未來十年裡，價格應該下跌。 Les prix réels des céréales, des oléagineux, des produits laitiers et même de la viande devraient baisser au cours des dix prochaines du fait d'un meilleur rendement, selon l'OCDE (image d'illustration). © ©REUTERS/Dondi Tawatao 路透社
作者： 尼古拉
1 分鐘

經合組織（OCDE）與聯合國糧農組織（FAO）認為，展望未來十年，對農業與糧食而言是正面的。哪怕Covid在短期里對供應鏈造成眾多干擾。

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據本台RFI法廣經濟組記者Claire周五（2020年7月17日）報道，經合組織秘書長在與聯合國糧農組織聯合舉辦的2020-2029農業展望會上承認，這是一個極其特殊的時期，全球糧食體系遭受疫情的衝擊。人們看到貨架空了，卡車被困在邊境，而供應鏈則很快就適應了，滿足需求。秘書長強調，斷貨和波動只是區域性存在，Covid-19沒有轉化為糧食危機。

全球糧食價格下跌是基本趨勢

在短期里，全球經濟的陣痛應該會加速這種趨勢。未來十年全球糧食價格下跌。Covid危機帶來收入下降應該會在這一階段的初期造成糧食消費減少，這對價格產生壓力，況且庫存很多。此後，出於人口的增加，糧食消費會恢復上升，但勢頭不如過去十年。

完善效益提高產量

產量提高，95%得益於效益的完善。尤其是，這種完善還會更好，產量增加將會更快。所以，經合組織與聯合國糧農組織認為，穀類ˎ 油籽ˎ 奶製品，甚至還有肉類，未來十年裡，價格應該下跌。農業供應增大，95%是由於效益提高與革新：新的品種，新的科技，新的農業投入。聯合國糧農組織方面不認為這對環境有負面影響。

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從貿易堡壘到蝗蟲，巨大挑戰依舊

如果說農業熬過了Covid，但挑戰仍在。動物疾病，例如非洲豬瘟摧毀了中國的豬只生產；蝗蟲入侵的威脅波及中東和非洲，一平方公里的蝗蟲群一天可消耗掉35000人的口糧。氣候干擾使得降低碳排放成為當務之急，尤其是就養殖與農藥。經合組織認為迫切需要提出的是，進入全球市場不應被政策決定所左右。此外，每個國家都採取措施保障最弱勢群體的食品供應。

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