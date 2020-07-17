Covid-19陰影下 農業未來十年展望

經合組織（OCDE）與聯合國糧農組織（FAO）認為，展望未來十年，對農業與糧食而言是正面的。哪怕Covid在短期里對供應鏈造成眾多干擾。

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據本台RFI法廣經濟組記者Claire周五（2020年7月17日）報道，經合組織秘書長在與聯合國糧農組織聯合舉辦的2020-2029農業展望會上承認，這是一個極其特殊的時期，全球糧食體系遭受疫情的衝擊。人們看到貨架空了，卡車被困在邊境，而供應鏈則很快就適應了，滿足需求。秘書長強調，斷貨和波動只是區域性存在，Covid-19沒有轉化為糧食危機。

全球糧食價格下跌是基本趨勢

在短期里，全球經濟的陣痛應該會加速這種趨勢。未來十年全球糧食價格下跌。Covid危機帶來收入下降應該會在這一階段的初期造成糧食消費減少，這對價格產生壓力，況且庫存很多。此後，出於人口的增加，糧食消費會恢復上升，但勢頭不如過去十年。

完善效益提高產量

產量提高，95%得益於效益的完善。尤其是，這種完善還會更好，產量增加將會更快。所以，經合組織與聯合國糧農組織認為，穀類ˎ 油籽ˎ 奶製品，甚至還有肉類，未來十年裡，價格應該下跌。農業供應增大，95%是由於效益提高與革新：新的品種，新的科技，新的農業投入。聯合國糧農組織方面不認為這對環境有負面影響。

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從貿易堡壘到蝗蟲，巨大挑戰依舊

如果說農業熬過了Covid，但挑戰仍在。動物疾病，例如非洲豬瘟摧毀了中國的豬只生產；蝗蟲入侵的威脅波及中東和非洲，一平方公里的蝗蟲群一天可消耗掉35000人的口糧。氣候干擾使得降低碳排放成為當務之急，尤其是就養殖與農藥。經合組織認為迫切需要提出的是，進入全球市場不應被政策決定所左右。此外，每個國家都採取措施保障最弱勢群體的食品供應。

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