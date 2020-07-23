世界疫情持續惡化 喪生者逼近63萬

截至格林威治標準時間23日11時，自去年12月中國爆發疫情以來，全球至少62萬7307人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），1525萬人確診。

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據法新社今天報道稱，全球新冠肺炎逾1525萬人確診，近63萬人染疫喪生。

由法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日11時（台灣23日晚間7時），自去年12月中國爆發疫情以來，全球至少62萬7307人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

新型冠狀病毒疫情肆虐全球196個國家及地區，目前至少有1525萬3270人染疫，其中至少853萬5200人目前被認為已經康復。

法新社說所搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增1萬53起死亡及26萬6133起感染病例。根據最報通報，新增病逝人數最多的國家是秘魯（3876死），巴西（1284死）及印度（1129死）。

秘魯24小時內通報新增3876起死亡病例，但其中只有188例死於昨天，其餘3688例是之前未列入計算的病逝患者。

該報道稱，美國是疫情最嚴重國家，累計14萬3190人病故、397萬908人確診，至少121萬849人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（8萬2771人喪生、222萬7514人染疫）、英國（4萬5501人喪生、29萬6377人染疫）、墨西哥（4萬1190人喪生、36萬2274人染疫）及意大利（3萬5082人喪生、24萬5032人染疫）。

依照死亡人數及人口的比例，比利時是死亡率最高的國家，每10萬人就有85人染疫喪生，其次是英國（67人）、西班牙（61人）、意大利（58人）及瑞典（56人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3729例確診（昨天至今新增22例）、4634起死亡（無新增死者）及7萬8855人已康復。

據法新社指，歐洲累計20萬6714死、300萬7088例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計17萬3867死、405萬7096例確診；美國和加拿大累計15萬2094死、408萬3148例確診；亞洲累計5萬4096死、227萬1815例確診。

中東地區累計2萬3942死、104萬8030例確診；非洲累計1萬6432死、77萬1160例確診；大洋洲累計162死、1萬4936例確診。