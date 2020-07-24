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新冠病毒

新冠病毒致真人版花木蘭無限期延遲上映

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美國加州一木蘭影片廣告 2020年3月
美國加州一木蘭影片廣告 2020年3月 GETTY/AFP
作者： 小山
1 分鐘

據迪士尼公司宣布，鑒於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，高預算電影真人版「花木蘭」將無限期延後上映。「星際大戰」及「阿凡達」系列電影也將各延一年發行。

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據法新社今天報道稱，因新冠病毒疫情燒不停，真人版花木蘭無限期延遲上映。真人版電影「花木蘭」（Mulan）之前已遭二度延後發行，最近一次是被延至8月21日上映。

迪士尼影視製作公司（Walt Disney Studios）發言人昨天稍晚發聲明表示：「過去幾個月來，說到我們如何在這場全球健康危機中發行電影，顯然沒什麼是不會變的。而今天，在我們評估如何最有效地將這部電影呈現給全球觀眾後，決定暫停『花木蘭』的發行計畫。」

迪士尼公司也宣布「星際大戰」（Star Wars）及「阿凡達」（Avatar）的系列電影將各延一年上映。

法新社說，「阿凡達」續集從2021年延後至2022年12月上映，而下一部「星際大戰」將從2022年延期至2023年12月。之後「星際大戰」及「阿凡達」續集將以交錯方式上映。3集「阿凡達」會在2024年、2026年及2028年上映，而2集「星際大戰」將在2025年及2027年上映。

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