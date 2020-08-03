美國力挺厄瓜多爾 反對中國船在加拉帕戈斯群島海域非法捕撈

美國國務卿蓬佩奧周日發表聲明支持厄瓜多爾，該國對中國漁船在其加拉帕戈斯群島海洋保護區附近從事非法捕撈感到不安，並在日前採取行動。

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蓬佩奧在這份聲明中說，“我們堅決支持厄瓜多爾為確保懸掛中國國旗的船隻停止從事非法、未經申報及毫無節制捕撈活動而作出的努力。”

加拉帕戈斯群島隸屬厄瓜多爾，距離該國海岸1000公里，被列入世界自然遺產目錄，有13.3萬平方公里的海洋生物保護區海域。上周厄瓜多爾當局對大批漁船出現在該島附近海域表達不安，該國海軍兩周前向在該群島附近海域的260艘漁船發出警告，這些漁船中大部分懸掛着中國國旗。

蓬佩奧在聲明中說，這些船隻出現在“重要的加拉帕戈斯海洋保護區附近，捕撈瀕臨滅絕的鯊魚以獲得鯊魚鰭，同時捕撈許多其他受保護的物種”。他強調錶示，“國際社會應認識到，現在比以往任何時候都更為重要，我們應該攜手捍衛法治，堅持要求北京方面為保護海洋環境做出更大的努力。”

英國廣播公司相關報道指，中國船隻每年都會到厄瓜多爾加拉帕戈斯群島海域尋找海洋生物物種，2017年該國截獲中國船隻，發現了300噸的海洋生物，其中大部分是鯊魚。

厄瓜多爾國防部長奧斯瓦爾多·賈林（Oswaldo Jarrin）上周二曾說：“這些外國捕撈船隊在加拉帕戈斯群島的專屬經濟區之外，但他們可以隨時進入或滲入到專屬區內，這令人擔憂。”。他表示，“我們正處於戒備狀態，進行監視巡邏，以避免發生類似2017年的事件。”

加拉帕戈斯群島特殊的多樣性氣候和火山地貌造就了其獨特而完整的生態系統，是多種珍稀動植物的棲息地，尤其以巨型陸地龜聞名，著名生物學家達爾文1835年曾到這裡考察，並受啟發而提出了著名的生物進化論，目前該群島3萬8000平方公里生物保護區內，共有棲息有2900多種物種，這裡也生活着地球上最大的鯊魚種群。