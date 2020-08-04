養蜂人不會感染新冠病毒？德國研究人員質疑中方研究報告的含金量

據中德意志廣播電台報道，今年年初，一份來自中國的研究報告稱，養蜂人不會感染上新冠病毒。但德國研究人員現在對這份報告的準確性持極大的懷疑態度。

廣告 繼續瀏覽後續

武漢有數百名養蜂人。一份中國研究報告年初斷言說，養蜂人不會感染新冠病毒。接受調查的723名養蜂人中，沒有一個人感染了新冠肺炎。

這是不是一個也能讓德國養蜂人感到欣慰的消息呢？德國耶拿一個研究小組現在說不。他們對中國的研究報告持強烈的懷疑態度。

耶拿大學醫院腫瘤學教授希波納(Jutta Hübner)參加了對該中國研究報告準確性的事後調查研究項目。她說，蜜蜂產品確實含有抵抗病毒和病菌的成分。但中國的研究報告沒有顯示研究流程，也沒有人口機構數據以及一些相關數據，報告本身做得很差。

參加該研究項目的還有明斯得特教授（Prof. Dr. Karsten Münstedt），他是巴符州的婦科醫生，也是個養蜂人，自40年來一直養蜂，並經常發表有關蜜蜂的醫學文章。兩位教授都已和中國的調查報告打過一些交道，現在都對中國的調查報告持懷疑態度。

希波納教授說，中方對一個課題的綜合研究報告經常做得不乾淨，但會對全球醫學發生很大影響。她呼籲人們要“非常警惕”來自中國的調查報告。因為仔細看的的話，常會發現數據不對。但外表看上去很好看，如果比成是汽車，中國的調查研究報告外表看上去就像是保時捷，但車子裡面可能甚至還達不到原東德生產的Trabi老爺車的水平。

兩位教授於是決定自己來詢問養蜂人，查詢養蜂人是否不會感染新冠病毒。耶拿大學醫院上報了這一研究課題。自六周來，研究小組一直在收集德國養蜂人的數據，現已收到了約300份數據。數據顯示，有些養蜂人也傳染上了新冠病毒。

明斯德特教授警告說：“我認為有一點很重要：我們絕對不應相信，養蜂人或者使用蜜蜂產品的人或者最近被蜜蜂蜇過的人是不會感染上新冠病毒的。”

研究小組打算儘快於本月公布他們的研究結果。