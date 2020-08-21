世界173國醞釀聯手開發疫苗 中美不在其中

推動發展中國家普及疫苗的國際組織“全球疫苗免疫聯盟”（Gavi，總部位於日內瓦）首席執行官塞斯·伯克萊20日透露，截止目前已有包括日本在內的173個國家對新冠傳染病疫苗研發的各國共同出資機製表現出興趣。他表示為避免防疫出現漏洞“將敦促所有國家參加”，呼籲美國、中國等尚未表態的國家參加。

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據共同社今天報道稱，全球173個國家有意參加疫苗開發國際機制。據63歲的伯克萊接受共同社的電話採訪，該機制名為“COVAX”，由世界衛生組織（WHO）和Gavi牽頭。資金將用於多家製藥企業的疫苗研發，若研發成功將可確保參加國至少20%人口的疫苗用量。各國在8月底前表態承諾參加後，預付20%人口疫苗費用的15%，這些資金將用於研發工作。

雖然預付也無法確保成功研發出疫苗，但伯克萊表示“全球經濟目前也在遭受相當於每月5440億美元的損失”，指出為避免對經濟的影響進一步長期化，需要致力於盡快使疫苗投入實用。他認為傳染病對策“如果無法落實到所有人，則任何人都不能說已經安全”，強調有必要在包括髮展中國家的全世界同步實施疫苗接種。

據共同社說，圍繞疫苗，諸如日本政府與製藥巨頭就投入實用後接受供應達成基本協議等，也出現了個別簽約的動向。因此出現了疫苗無法提供給不具資金實力的發展中國家的擔憂。

伯克萊表示COVAX的機制“還可成為應對未來新的傳染病的系統”，因而呼籲廣泛合作。