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東京奧運會

東京奧運會明年能辦否 國際田聯主席存疑

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2020東京奧運會標識
2020東京奧運會標識 © 網絡照片
作者： 小山
1 分鐘

世界田聯主席英國人塞巴斯蒂安･科公開表示對已經延遲至明年的東京奧運會能不能舉辦存有疑慮。塞巴斯蒂安･科在英國廣播公司接受採訪時說，關於因新冠疫情影響而延至明年的東京奧運能否舉辦表示“不確定”。

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據共同社今天報道，世界田聯主席稱東京奧運能否舉辦“不確定”。

英國籍的世界田聯主席塞巴斯蒂安･科是在21日於英國廣播公司（BBC）的廣播節目中，關於因新冠疫情影響而延至明年的東京奧運能否舉辦表示“不確定”。

塞巴斯蒂安･科也是國際奧委會（IOC）委員。

據該報道，塞巴斯蒂安･科強調“我非常希望奧運能夠舉辦”，但也指出如果體育界因新冠疫情持續混亂，那麼“對於創設其他形式的大賽，可能需要不拘泥於現有框架做出考慮”。報道稱塞巴斯蒂安･科談及了探討奧運替代賽事的可能性。

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