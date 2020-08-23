美國跳躍運籌帷幄布局6G戰場

美國有意加大在更高端的6G無線通訊領域的投資，以“跨越式發展”超過中國華為在5G領域的優勢。分析認為，6G移動傳輸的經濟和軍事影響更具革命性，各國在6G行業的競爭會更加激烈。據美國之音報道稱，美國官員放話：繞過5G直通6G，超越華為。美國總統特朗普曾經在2019年2月發推文表示，希望儘快在美國看到5G、甚至是6G技術。他說：“美國公司必須加快努力，否則就會落後。”

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據美國之音報道稱，五角大樓“超越式”進軍6G，預計此為下一個兵家必爭之地。

美國政府去年新設立的對外金融投資合作機構“美國國際開發金融公司（DFC）首席執行官亞當·博勒（Adam Boehler）最近透露，美國將通過“跨越式發展”，投資第六代通訊技術（6G），遏制中國在通訊技術領域取得的領先地位。

博勒在新聞網站JustTheNews8月9日播發的視頻採訪中表示：“我們更感興趣的是下一個潮流是什麼，我們感興趣的是6G，（這是）我們投資的領域，因為美國和其他國家將在這裡佔據主導地位，中國不會通過補貼統治這一領域。”博勒認為，華為在5G通信部署中取得的優勢靠的是這家公司獲得的巨額補貼：“我們關注的一個問題是，為什麼我們要從硬件的角度來看待5G。想想任何技術，都從硬件開始，然後轉移到虛擬和軟件。華為和5G，這是老行業的技術。那麼，一個國家會在老行業的技術上花費數十億美元，同時又把國家安全置於危險之中嗎？這是一個我會問自己的問題，我會非常認真地考慮是否會在這方面投資。”

據該報道稱，美國國防部下屬的高級研究計畫局（DARPA）從2016年開始，與非營利組織半導體研究公司（SRC）合作，與十多家私營科技企業組建合作投資集團，2018年1月正式宣布資助一個由30多所美國大學組成的合作研究項目，這一項目取名為“大學聯合微電子學項目”（Joint University Microelectronics Program ，簡稱JUMP），計畫在5年內投資約2億美元，用於微電子領域的革新發展。DARPA承擔項目經費的40%，私營企業贊助60%。

“太赫茲與感知融合技術研究中心”（ComSenTer）是 “JUMP”研究計畫的子項目之一；紐約大學坦登工程學院（NYU Tandon School of Engineering）是這一子項目的研究團隊成員。太赫茲被認為是6G數據傳播的關鍵技術之一。紐約大學團隊負責人、電子和計算機工程教授桑迪普·阮根（Sundeep Rangan）對美國之音說，美國國防部投資微電子尖端項目，可能是着眼於太赫茲技術的軍事應用。

業界預計，6G移動通信性能將是5G的10到100倍，數據的傳播速率需求將達到每秒100GB，甚至高達每秒1TB，傳輸的頻段也將進入“太赫茲”（THz）時代，

美國聯邦通信委員會（FCC）在2019年3月批准了利用95GHz到3THz之間的頻率段實驗，支持研究機構在這一無線電頻率對數據密集型高帶寬應用以及成像和傳感操作進行創新。

據美國之音報道稱，中國解放軍主管的《中國國防報》今年4月發表題為《如果6G運用於未來作戰》的署名文章，稱6G技術引入軍事領域將對“戰爭形態、裝備發展、戰場通信等軍事實踐產生重大影響。文章預言6G的軍事運用潛力巨大，如果大規模加以軍事使用，可以大幅提高無人情報偵察、智能指揮控制、可視作戰行動、精準綜合保障的水平，這可能是未來軍隊適應新軍事變革的重要關注點之一。

美國陸軍與Carbonics公司和南加州大學合作，研發碳納米管技術，目標也是提高軍事偵察裝備性能，目標是使射頻應用的傳播速度超過100GHz。

上海集成電路技術與產業促進中心工程師韓芳在一篇分析中寫道，美國國防部與工業界協作，目的是“大幅提高商業和軍事應用的電子系統的性能、效率和能力，為國防部在雷達，通信和武器系統等方面提供具有絕對優勢的技術支持。”

5G部署尚未成熟，6G未來如何使用?紐約大學的阮根教授說：6G的商業運用目前還停留在想象階段，6G設備具體是什麼樣，甚至是難以想象的。他說，人們對6G技術的想象需要超越目前對手機設備的局限。

據該報道，除美國外，中國、日本、韓國、芬蘭、瑞典、德國、英國等傳統通信技術強國都已加入6G技術研發的行列。

芬蘭奧盧大學2018年4月開始與諾基亞公司和芬蘭國家技術研究中心合作，從事一項獲得2.5億歐元資助的6G研發項目；日本2019年11月宣布了一個20億美元的科技研發刺激項目，其中包括6G開發；韓國三星與LG電子公司都在2019年設立6G研究中心。

中國科技部在2019年11月與中國國家發改委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委宣布啟動“國家6G技術研發推進工作組”和“總體專家組”。中國華為公司表示，該公司一直在並進研發5G和6G技術。華為在美國的研發子公司Futurewei是美國電信標準組織ATIS的成員之一，參與6G行業標準制定。中興通訊也表示將與中國聯通在6G領域進行合作。

6G技術如何突破5G，實現跨越式發展，目前尚無定論。分析認為，6G可能基於5G基站並增強通訊功效，還可以運用衛星、無人機、甚至是可見光等新一代通訊方式。

美國太空探索技術公司（SpaceX）創始人伊隆·馬斯克（Elon Musk）倡導用衛星提供高速互聯網服務，推出“星鏈”（Starlink）項目。有分析認為，類似的衛星互聯網可能讓美國6G部署如虎添翼。

該報道稱，加拿大創新未來中心的分析人士普拉卡什說：“無論是SpaceX、‘星鏈’、還是亞馬遜，太空互聯網現在很快就會成為現實。因此，衛星可能很快就會發展成具有6G能力的，這也將改變各國建設電信基礎設施的方式。”