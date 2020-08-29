美國首例新冠“二度感染” 病情比前次更嚴重

美國內華達州一名25歲男子，成為全美第一個已知的新冠病毒再度感染個案。實驗室檢測判定，該名男子每一次染疫的病毒株之間存在些微差異，表示確實為再度感染。醫學專家認為，：“這項研究可能呈現再度感染的顯著案例；再度感染是有可能的，這我們早就知道，因為免疫力從來就不會是百分之百的。”專家分析，“如果患者可能在這麼短的時間內再度感染，未來研發對抗新冠肺炎的疫苗效力，以及群體免疫，都可能會受到影響。”

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據世界日報引述美聯社消息，內華達州雷諾市(Reno)一名25歲男子於4月18日接受新冠病毒檢測出現陽性反應，癥狀於同月28日消退，但5月底又出現染疫徵狀，並開始惡化，成為全美第一個已知的新冠病毒再度感染個案。該名男子首次感染時，出現喉嚨痛、噁心、頭痛與腹瀉等癥狀；根據預印本研究著作，他於5月9日兩次檢出陰性過了幾個星期，到了5月31日，又出現先前所有癥狀，再加上發燒與暈眩。到了6月5日，也就是該名男子第一次檢出陽性的48天後，他的癥狀嚴重惡化，需要住院治療，檢測結果也再度呈現陽性反應。

據雷諾內華達大學(University of Nevada, Reno)醫學院，以及內華達州公共衛生實驗室(Nevada State Public Health Laboratory)的研究團隊表示，經過精密檢測後能夠判定，該名男子每一次染疫的病毒株之間存在基因差異，表示確實為再度感染。醫院工作人員進行的血液檢查結果顯示，此人體內已有新冠病毒抗體；研究人員也說，該名男子並非免疫功能低下，也沒有服用免疫抑制藥物。他們強調，再度感染新冠病毒的情況可能相當罕見，但這項結果顯示，首次接觸新冠病毒後，可能不是所有人都會產生完正的免疫力。

加州拉荷雅(La Jolla)斯克里普斯研究中心(Scripps Research)免疫學與微生物學教授安德森(Kristian Anderson)對路透(Reuters)表示：“這項研究可能呈現再度感染的顯著案例；再度感染是有可能的，這我們早就知道，因為免疫力從來就不會是百分之百的。”

內州公共衛生實驗室主任潘多利(Mark Pandori)說：“如果患者可能在這麼短的時間內再度感染，未來研發對抗新冠肺炎的疫苗效力，以及群體免疫，都可能會受到影響。”

香港與歐洲日前也傳出有個案再度感染新冠病毒，但這些病患第二度感染後僅出現輕微癥狀。

世界日報說，美國內州公共衛生實驗室主任潘多利敦促大家保持謹慎，因為目前關於對新冠肺炎的免疫反應，還有相當多資訊尚待釐清。潘多利在聲明中表示：“在新冠肺炎患者康復後，我們還不知道他會產生多少免疫力，能持續多久，或者抗體預防再度感染的效力為何。”