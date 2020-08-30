新竹風箏節登場！3歲女童遭捲上天空狂甩 有驚無險

據聯合網報道，新竹市國際風箏節下午發生3歲女童遭大型風箏捲上天意外，但幸好是有驚無險。市長林智堅在臉書發文說，市府團隊對當事人及社會大眾表達最深歉意，會檢討原因，避免意外再發生，也會追究責任。

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新竹市政府產業發展處長張力可表示，下午現場颳起7級風，且因風勢亂而強勁，導致尾巴細長的“領航”風箏不小心捲到小妹妹肚子，幸第一時間由施放者透過技巧將“領航”下壓，接住孩子，讓孩子安全落地。

新竹市副市長沉慧虹在活動現場接受媒體聯訪表示，現場工作人員在施放風箏時會有管制範圍，但下午風勢較強，不慎造成女童被長條形風箏尾端纏住，操作人員見狀立刻將風箏往下壓，讓女童逐漸下降，由眾人協助將她抱住，所幸未墜落地面。

沉慧虹指出，經送醫急診進行腦部、四肢與全身進行X光檢查後，均沒有問題，但女童頸部被風箏畫到擦傷，女童與父母一定都受到很大的驚嚇，市府表達最深歉意，後續會持續關心並給予相關協助。

沉慧虹表示，活動現場的管制範圍與安全規範等，市府都會詳加檢討，若有疏失一定會追究責任。

林智堅稍早在臉書發文表示，市府團隊對當事人及社會大眾表達最深的歉意，市府會檢討原因，避免意外再次發生，也會追究責任，深刻檢討。