日本生產回歸補貼申請猛增或顯日企加劇離華

由於新型冠狀病毒疫情導致供應鏈陷入混亂，日本企業打算在國內生產口罩及藥品等的動作加快。申請日本政府生產回歸援助補貼的項目猛增，日本預定10月批准1600億日元補貼，競爭率高達11倍。一些日本企業切實感受到了採購地依賴中國等特定國家的風險，這些企業分散生產基地的動向十分明顯。日本專家認為，“減少對中國過度依賴的應對方法應該是更加多樣的全球化”。

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據日本經濟新聞今天報道稱，日本生產回歸補貼申請猛增。據官方報告關於“針對供應鏈對策的國內投資促進事業費補助金”，日本在4月為應對新冠疫情而編製並通過的2020年度第一次補充預算中計提了共計2200億日元的資金。截止到6月，申請補貼的項目達到90個（996億日元），已有57個項目（574億日元）先行通過審查獲批，競爭率不到兩倍。

關於剩下的約1600億日元，截止到7月，申請項目已達到1670個（約1.764萬億日元），申請額高達預算額的11倍。經過外部專家的審核之後，將於10月確定獲批項目。日本目前還沒有增加補貼的計畫，但在確定安倍繼任者的自民黨總裁選舉中，已有候選人提到供應鏈對策。

據該報道稱，補貼對象為（1）生產基地集中於特定國家的產品和材料，或者（2）國民健康所需的重要產品和材料。在已經獲批的項目中，口罩和醫療用品居多。補貼上限為150億日元，按照日本國內基地建設費的一定比例來發放。

製藥企業Ace Japan（山形縣東根市）之前主要從中國進口原料，該公司最早2021年夏季在山形縣開工建設工廠，從原料開始實施一條龍生產。SHOWA GLOVE（兵庫縣姬路市）將在香川縣建設生產一次性醫用橡膠手套的新工廠。

日本過去也曾在發生危機時提供過類似的補貼。2011年發生東日本大地震時，“國內立地推進補助金”第一次徵集就收到約750個項目的申請，其中約250個項目（約2000億日元）獲批。據日本經濟新聞說，與當時不同的是，由於中美對立等原因，經濟安全保障的重要性提高。早稻田大學教授戶堂康之指出，“原本保護主義政策就一直泛濫，新冠疫情使其進一步加劇”。一家獲批企業的相關負責人透露，“即使沒有補貼，我們也決定在國內生產”。

從補貼的用途來看，用於分散基地而並非單純關閉海外基地回歸本土的動向十分明顯。使用補貼在宮城縣內生產口罩的IRIS OHYAMA，還打算在美國、法國、韓國生產口罩。這是一種將之前集中在中國的生產基地分散到世界各地的戰略。戶堂教授表示，“減少對中國過度依賴的應對方法應該是更加多樣的全球化”。