WWF： 物種消失速度加劇 各國必須迅速行動

今年是聯合國的生物多樣性年，聯合國原本應該在今年秋季在中國召開生物多樣性峰會，世界自然基金會（WWF）今天周四再度發表研究報告，對地球野生物種的消失拉響了警報，指出人類活動是造成危機的主要因素。

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世界自然基金會每兩年公布一份有關地球生命力指數（LPI）的研究報告，通過對全球哺乳類、鳥類、魚類、爬行類和兩棲類動物等21000個種群的追蹤來衡量生物多樣性的變化。今年報告公布的數字比往年更加令人擔憂. WWF調查報告的參照年為1970年，同這一年相對比，地球野生動物群種類的消失速度不斷增加，對比2016，2018年與今年公布的報告，地球野生動物平均減少的比例分別為58%，60%與68%。

報告按照其重要性分別列出了造成野生物種消失的原因，其中第一大原因是改變土地使用功能，包括砍伐森林，改造耕地，建造房屋建築等等。其次，過渡開發，物種失衡，疾病，污染也是造成物種消失的直接原因。最後的因素是氣候變化，不過，專家們指出，在今後的幾十年內，氣候變化將成為物種消失的主要原因。

報告呼籲國際社會迅速採取行動，呼籲各國政府在今年聯合國生物多樣性年迅速推行具體措施，旨在2050年前後遏止生物多樣性減少的速度。報告提議各國應該採取的有效措施包括改善農業生產模式，推行可持續的糧食生產鏈，打擊食物浪費，並且將動物肉類產品的消費總數減少50%。美國權威雜誌自然雜誌新近發表的文章也指出，倘若改變民眾的飲食習慣，改善農業生產模式，那麼，地球完全有能力在保障糧食供應的同時保護生物多樣性。