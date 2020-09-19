世貿組織總幹事大位爭奪 第二輪更激烈

世貿組織總幹事選舉，來自韓國、尼日利亞、肯尼亞、沙特、英國的五位候選人通過了在7月至9月初進行的總幹事遴選程序第一輪磋商，進入第二輪。未能爭取足夠支持的墨西哥、埃及、摩爾多瓦三國候選人遭淘汰。

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據韓聯社引據世貿組織秘書處日內瓦時間18日上午正式發布的消息，韓國貿易代表、產業通商資源部通商交涉本部長俞明希成功晉級世貿組織總幹事第二輪選舉。接下來，俞明希將繼續與英國國際貿易大臣利亞姆·福克斯、沙特阿拉伯前經濟和計畫大臣穆罕默德·圖韋傑里、肯尼亞體育文化部長阿明娜·穆罕默德、尼日利亞籍前世行常務副行長恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉角逐末輪入場券。

第二輪成員國磋商將於9月24日至10月6日進行，候選名單屆時將進一步縮小到2人。由於每國只能支持2位候選人，競選將更為激烈。此後的最終選舉日程將由世貿總理事會主席和各成員國協商確定，預計最晚在11月上旬選出新任總幹事。

據韓國產業通商資源部官員表示，俞明希晉級第二輪選拔，得益於她作為現任貿易代表的職業資質和專業素質、大韓民國在樹立“韓式防疫”典範過程中上升的國際地位、全政府特別工作小組競選全程的大力協作。競選期間，俞明希兩度造訪日內瓦等歐洲選區，並赴美拉票，在多種場合共接觸140多個世貿成員國的部級、大使級官員。韓國產業部和外交部同韓國常駐日內瓦代表部、駐各國使領館構建戰略金三角，面向163個世貿成員國和各國常駐日內瓦代表團開展遊說，爭取支持。在首腦外交層級也通過電話和面談爭取各國對俞明希的支持。

據該報道，新任世貿總幹事將同時肩負調和經濟大國矛盾、大刀闊斧改革組織以及促進自由貿易和助力世界經濟恢復等重擔。