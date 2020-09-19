瑞典採集體免疫 感染者大幅減少 仍有爭議

根據瑞典衛生部門公布的數據顯示，9月1-16日，瑞典平均日新增新冠肺炎確診病例198例，死亡病例1.5例。這是歐洲的最低水平。根據歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）的分析，近兩周內，每10萬人中有22.2名瑞典人確診，明顯低於西班牙（279人）、法國（158人）和捷克（118人）。有主張稱，不同於實施封鎖（lock down）政策的英法等歐洲國家，瑞典選擇的所謂的“集體免疫”戰略可能發揮了效果。

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據朝鮮日報報道，集體免疫試驗使瑞典感染者大幅減少。從新冠疫情初期開始，除了禁止超過50人以上的團體集會以外，瑞典始終沒有採取任何強制防疫措施。因此，瑞典雖然沒有公開表明，但一直被認為是在政府層面追求集體免疫的國家。

據世界衛生組織（WHO）認為，如果70%的人口患病後痊癒或通過接種疫苗獲得新冠病毒抗體，新冠疫情將逐漸平息，實現所謂的集體免疫。上月，瑞典公共衛生廳長表示：“瑞典的抗體擁有率已經接近30%，（集體免疫）效果逐漸顯現。”

該報道說，但韓國專家認為，在新冠疫苗尚未問世，抗體持續時間不明確的情況下，從國家層面選擇集體免疫戰略並非易事。首爾大學醫學院感染內科教授表示：“還沒有過在沒有疫苗的情況下，通過自然感染形成集體免疫，最終使感染病疫情結束的前例。”加之近來全世界範圍內都出現了感染新冠痊癒後復陽的事例，有研究認為，通過抗體擁有免疫力的時間可能只有3個月。

死亡病例劇增也是個問題。翰林大學感染內科教授表示：“瑞典不採取封鎖措施硬撐的結果是到目前為止，千萬人口的死亡人數達5860人。有計算結果稱，如果韓國採取瑞典模式，可能會導致3萬人死亡。”