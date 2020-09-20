皮尤13國民調 特朗普信任度差過習近平

一項針對13國的民調顯示，美國的國際形象大幅下降，美國應對新型冠狀病毒疫情不利，總統特朗普在世界6大國領袖信心指數評比中墊底，低於俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平。

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據中央社今天報道稱，13國民調：美國形象差，特朗普信任度低於習近平。消息說，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）針對13國民眾的調查顯示，美國在主要盟邦與合作夥伴間的聲譽進一步下降，在一些國家是皮尤開始民調近20年來最低。這13國是加拿大、英國、法國、德國、意大利、丹麥、西班牙、瑞典、比利時、荷蘭、澳大利亞、日本與韓國。

這份在6月10日至8月3日對全球13國、1萬3273名受訪者進行的調查發現，過去一年美國信譽下降的部分因素與美國處理新冠病毒疫情有關。受訪者中，只有15%認為美國因應得宜。

相較之下，多數受訪者認為世界衛生組織（WHO）與歐洲聯盟（EU）防疫有成。認為中國處理適宜的雖然僅有37%，但仍比美國高。

皮尤研究中心15日在官網公布這份民調，問到對6國領袖的信心時，德國總理默克爾居首位，受訪者對她的信心指數達76%；法國總統馬克龍有64%；對英國首相約翰遜的看法分歧，但仍以48%排名第3。普京獲得23%、習近平為19%，特朗普以16%墊底。

據皮尤研究中心分析，受訪的歐洲民眾中，支持右翼民粹政黨的受訪者明顯比較信任特朗普，在大多國家可達3成到4成5的信任度，但不支持右翼政黨受訪者的信任度明顯偏低。據這項民調顯示，歐洲民眾相信特朗普處理國際事務的信心指數低於亞洲，對特朗普信心最低的比利時是9%、其次是丹麥10%、德國10%。鄰國加拿大是接受調查的歐美國家中最高的，但也只有20%。

但相形之下，日本受訪者對特朗普處理國際事務有信心的有25%、澳大利亞23%，韓國17%。

據中央社說，問到哪國是世界領頭的經濟強國時，13國受訪者的中位數有48%說中國，34%說美國。11國受訪者選中國的都多於選美國，只有韓國和日本受訪者大多說是美國。

據皮尤也聲明，過去類似民調中，包括印度、以色列、肯尼亞、尼日利亞與菲律賓等國民眾對特朗普與美國的信任度相對較高，但這次由於2019冠狀病毒疾病全球大流行，無法面對面採訪。