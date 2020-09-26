病毒打擊 東京奧運會減縮版計畫出籠

東京奧運會組織者提出了一項在新冠疫情期間舉辦一屆精簡版夏奧會的計畫，在明年奧運會期間削減工作人員數量，並縮短訓練場館的開放時間。

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據路透社報道，東京星期五提議舉辦“簡化版”奧運會，減員並縮短場館運行時間。由於新冠疫情，國際奧委會和日本政府將原定於今年夏天舉行的奧運會推遲了一年。此後，組織者和政府官員就一直在尋找削減成本、簡化賽事和保護運動員和觀眾的方法。儘管如此，在疫情繼續肆虐的情況下，舉辦一場大規模全球活動的可行性仍存在疑慮。

日本新首相菅義偉認為，旅遊業是重振日本嚴重受損經濟的關鍵，他表示希望明年舉辦奧運會。在和國際奧委會官員舉行了為期兩天的網絡會議後，2020年東京奧組委主席森喜朗在新聞發布會上告訴記者:“我們已經下定決心，無論如何，明年都要舉辦夏奧會。”

曾擔任日本前首相的森喜朗表示，他已與菅義偉見過面。菅義偉表示，成功舉辦奧運會是政府的首要任務。據森喜朗說，與奧運會有關的官員、工作人員和其他人員的人數可能會減少10-15%。他說，主新聞中心的運行天數可能會縮減八天，運動員入村歡迎儀式也會取消。東京奧運會組織者還建議縮短訓練場館的開放時間，並減少火炬傳遞工作人員的數量。

該報道說，然而，東京2020奧組委首席執行官武藤敏郎在新聞發布會上表示，目前沒有削減參賽運動員數量的計畫。武藤敏郎說，火炬傳遞的天數、傳遞路線以及火炬手的人數都沒有變化。他說，還沒有討論觀眾人數。

路透社引述森喜朗表示，組織者計畫於10月份公布通過簡化措施帶來的成本削減。