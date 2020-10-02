馬達加斯加一中資礦業被指破壞環境

在位於印度洋西邊的非洲島國-馬達加斯加，當地公民社會指責一家中資企業從事黃金開採的活動破壞環境。

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據本台RFI法廣記者Laure.V周五（2020年10月2日）發自塔那那利佛的報道，馬達加斯加公民社會提醒人民注意，當地的一名生態活動積極份子Raleva當天需要出庭應訊，接受馬達加斯加東部馬南紮里（Mananjary）的共和國檢察官的訊問。Raleva於一個月前的9月1日在當地參加了一次抗議中資企業開採金礦的示威活動。環保團體對此約見感到擔憂。

生態活動積極分子Raleva和另外三人一起應該在周五去當地憲兵那裡報到。他們在9月1日參加了一場示威活動，要求一家簡稱為M.L.S.G.的中資企業終結其自2013年以來的金礦開採。他指責這家企業的經營活動破壞了自然資源。當地公民社會感到不安，因為這不是Raleva首次出庭應訊。

環保團體在一份聲明中提到，Raleva在三年前曾遭羈押，並被判2年有期徒刑，緩期執行，起因只是由於他要求檢查中資企業獲准重新開採黃金的正式許可。在此之前，這家採礦企業的活動被地方首長叫停。Raleva因此被關押了23天，之後在大赦國際等團體輿論的壓力下獲釋。

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