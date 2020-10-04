俄遠東堪察加海水污染 大量海洋生物陳屍海灘

俄羅斯遠東勘察加一處黃金觀光海域最近發生海水污染，測出石化產品，據環保組織表示，海水已經變色，海灘可見一些海洋生物的屍體，一些衝浪者出現發燒嘔吐癥狀…

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據《莫斯科時報》10月4日報道，人們對俄羅斯遠東地區的一場環境災難感到擔憂，此前當地人稱，發現了數十種海洋動物的屍體從太平洋被衝上海灘。周末在社交媒體共享的污染海灘圖片顯示，被衝上海灘的有章魚，大魚，海膽，螃蟹和其他海洋動物的屍體。

綠色和平組織（Greenpeace）表示，俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Region）的卡拉克提斯基（Khalaktyrsky）海灘周圍抽取的水樣測試顯示，石油含量比平時高四倍，酚含量也高出2.5倍。

該組織在一份聲明中說：“污染程度尚未確定，但在沿海發現了死動物這一事實證實這一情況的嚴重性。”該聲明稱該事件為“生態災難”。

據中央社莫斯科綜合報導，俄羅斯當局10月3日通知遠東堪察加地區的民眾遠離一處原始海灘，因發生不明原因的海水污染。綠色和平組織表示，這是當地發生“生態災難”的證據，一些衝浪者出現發燒和嘔吐癥狀。

據路透社報導，污染地點在堪察加地區的卡拉克提斯基海灘，目前還不清楚原因。

俄羅斯當局表示，初步檢測發現海水有高含量的石油產品和化學物質苯酚。綠色和平組織要求當局儘速找到污染源。

堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）表示：“目前唯一或許可以確定的是，水中有污染物質。最後檢測結果尚未出爐。”

綠色和平組織暗示，這起污染可能數周前已開始。他們說，來到卡拉克提斯基海灘的民眾，數周以來就注意到污染情況。

這片海灘位在太平洋沿岸，布滿黑色火山砂，全長數十公里，是熱門觀光景點。

綠色和平組織在聲明中表示：“海水...已經變色，對人們健康構成危險。過去幾周，接觸過海水的人都出現不良反應。”包括喉嚨酸痛、視力惡化、眼睛乾澀、噁心、身體虛弱、嘔吐和發燒。

綠色和平組織轉貼有人發布在Instagram上的影片，片中可見死去的章魚和其他海洋生物被衝上海灘。但路透社尚無法確認這些影片是否顯示現場目前環境破壞情況。