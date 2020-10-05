美國失業率大幅降 對特朗普有助否未知

美國9月失業率從8月的8.4%下降至7.9%，在正常時期這樣大的降幅，對尋求連任的現任總統來說是個好消息。目前距離總統大選只剩略逾一個月。路透社引述專家認為，此結果可能無助於特朗普選情。

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據路透社今天報道稱，美國失業率急降至7.9%，卻無助於選情，特朗普染疫消息更受關注。專家說，現在不是正常時期。Visa首席美國分析師Michael Brown表示，美國失業率是勞動市場最有名的概括統計數據，對選民來說是一個“重要的心理數字”。但特朗普總統周五宣布新冠病毒檢測呈陽性，這使得失業率淪為背景數據。Brown表示，選民目前對與疫情相關消息的考量可能要多過於經濟數據。

勞工部周五公布，9月失業率下降，延續從4月的大蕭條以來最高水平14.7%急劇下降的趨勢。然報告中的其他細節並不容易與特朗普關於經濟強勢復蘇的說法相吻合。月度就業增長放緩。整體而言，美國經濟自2月起流失2,200萬個工作崗位，如今已經追回了約一半。

據該報道，值得注意的是，數據顯示上個月有約86.5萬名女性退出勞動力大軍，約為男性數字四倍。報告顯示，其中拉丁裔占女性勞動力降幅的逾三分之一。這些人口是特朗普連任希望之關鍵，也是民主黨總統提名人拜登搶票重點。女性大規模退出勞動力市場，時間點恰好是美國新學年的開始，許多孩童在家上網課。

上周五報告顯示，有超過1,200萬美國人處於失業狀態。相關研究一直顯示，這類人群參與投票的可能性較低。

但當前情況存在一種轉折：當整體失業率高企時，失業人群的投票率通常會上升。威斯康辛州馬凱特大學政治學教授Amber Wichowsky研究了數千次的州及地方選舉，發現高失業率與高投票率息息相關，共和黨籍的在位者“(比民主黨籍者)更可能因糟糕的失業率數字被選民用選票懲罰。”

據路透社說，目前的失業率幾乎和先前幾次總統換黨做之前一樣高：包括1976年民主黨的吉米卡特取代共和黨的福特總統，1980年共和黨的雷根(里根)擊敗卡特，以及1992年民主黨的克林頓取代共和黨的老布希(老布什)之時。2012年民主黨的奧巴馬贏得連任時，失業率也差不多是這麼高。美國50州中，有27州的新增新冠病例數已連續兩周上升。美聯儲官員以及其他人士已多次表示，新冠疫情發展對經濟前景至關重要。