英國的羅傑·彭羅斯（Roger Penrose、89歲）、德國的萊因哈德·根澤爾（Reinhard Genzel、68歲）及美國的安德里亞·格茲（Andrea Ghez、55歲）共同獲得2020年諾貝爾物理獎。格茲是自1901年頒發第一個諾貝爾獎以來獲得物理獎的第四位女性。

2020年諾貝爾物理學獎獲獎人名單周二（10月6日）揭曉，這一獎項由來自英國、德國及美國的科學家共同獲得，以表彰他們在黑洞方面的研究。路透社消息指，這三名科學家分別為英國的羅傑·彭羅斯（Roger Penrose、89歲）、德國的萊因哈德·根澤爾（Reinhard Genzel、68歲）及美國的安德里亞·格茲（Andrea Ghez、55歲）。格茲是自1901年頒發第一個諾貝爾獎以來獲得物理獎的第四位女性。

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據聯合早報今天報道稱，美英德三科學家共享諾貝爾物理獎。

2020年諾貝爾物理學獎獲獎人名單周二（10月6日）揭曉，這一獎項由來自英國、德國及美國的科學家共同獲得，以表彰他們在黑洞方面的研究。據評獎委員會說，這三人因“他們對宇宙中最奇特的現象之一，即對黑洞的發現”而獲獎。

據該報道，三名科學家將分享1000萬瑞典克朗（約152萬新元）獎金，彭羅斯將獲得其中一半獎金，根澤爾和格茲將共享另外一半獎金。委員會說，彭羅斯表明了“廣義相對論導致黑洞的形成”，而根澤爾和格茲發現了“一個不可見的和極其重的物體支配着我們銀河系中心的恆星軌道”。

該報道說，獲獎人通常會在斯德哥爾摩12月10日的正式儀式上收到國王卡爾十六世古斯塔夫頒發的獎項，這是科學家諾貝爾在1896年去世的周年紀念日，他在最後的遺囑創建了諾貝爾獎。但因疫情關係，今年取而代之的是電視轉播儀式，獲獎者將在本國獲得獎項。