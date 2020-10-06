自武漢爆發至今 世衛首次曝震撼數據 世界或7億多感染 超過官方數字20倍

從患者樣品中分離出的感染了新冠病毒顆粒（黃色）的彩色掃描電子顯微照片

根據世界衛生組織表示，全球大約十分之一的人口可能已經感染新冠病毒，世界人口統計有78億，這表明超過7億人或被染新冠病毒，而且也意味着絕大多數人口仍有被感染的風險。截至昨天亞洲時間稍晚，全球至少103萬7971人死於冠狀病毒，超過3524萬3990例確診。

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據路透社報道稱，世衛組織稱全球約有10%的人口已經感染新冠病毒。 據世界衛生組織周一表示，全球大約十分之一的人口可能已經感染新冠病毒，這意味着絕大多數人口仍有被感染的風險。

世衛組織緊急項目負責人萊恩在該組織執行委員會做出了上述發言。

據法新社說，根據世界衛生組織估計，全球78億人口中，恐怕已有10%感染新型冠狀病毒，遠遠超過官方記錄數據。

如今世衛估計，新型冠狀病毒自去年底在中國現蹤迄今，全球恐怕已有約1/10人口染疫，高於官方數字的20倍。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在世衛執行委員會特別會議中表示：「我們目前的最佳預測告訴我們，全球約10%人口恐怕已感染這種病毒。」萊恩強調感染程度「從城市到鄉村不等、各族群不一」。他警告：「但這意謂全世界絕大多數地區仍處於風險中。」