法國氣候高級委員會呼籲將法國進口商品碳排放納入本國碳統計

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按照法國官方的統計數字，法國國內的碳排放總數從2005年以來呈下降趨勢，但是，法國氣候問題高級委員會周二出台的報告明確指出，法國政府的統計數字並不全面，忽略了一大重要的部分，那就是法國人消費的進口產品在生產與運輸時所排放的二氧化碳並未被納入統計。而進口商品的碳排放已經達到國內碳排放總量的一半，這些產品主要來自歐盟其他國家以及亞洲國家。

具體而言，從1995年至2018年，法國國內的碳排放總量減少了30%，而與此同時，法國進口產品的碳排放卻上升了78%，其總量相當於法國國內的碳排放總量。氣候高級委員會因此呼籲法國政府必須將減排目標對準進口商品。按照委員會主席 Corinne Le Quéré的說法，倘若要將地球升溫的幅度限制在1,5°C的話，那麼法國必須在2050年前後將國內碳排放減少91%，將進口產品的碳排放減少80%。而且法國政府計畫在2050年之前達到碳中和。

為了達到上述指標，僅僅對進口產品徵收碳稅是遠遠不夠的，氣候委員會呼籲對所有商品標貼碳標籤，使消費者在選擇時明確地意識到自己所必須承擔的責任，事實上，兩個月前法國公民氣候委員會遞交給政府的150條提議中就包括給所有消費產品貼上碳標籤。

此外，在與他國談判自由貿易協議時，法國政府必須要求將商品的排碳量納入協議條款。例如將此一條款追加入歐盟與南美四國簽署的自貿協議中。

評論認為，這也是《巴黎氣候協定》的不足之處，各國的排碳量計算僅僅從生產源頭來計算，而忽略了商品運輸過程中的碳排放以及作為產品消費國說必須承擔的責任。