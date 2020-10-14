新冠病毒二次染病 免疫力與疫苗生疑慮?

美國一名男子兩度感染新冠肺炎的病例顯示，新冠病毒的免疫反應仍有待更多的研究，醫學專家也對疫苗接種也提出了質疑。

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據路透社消息,新冠病毒二度上身？二次染疫病例引發專家對免疫力生疑慮。據刺胳針傳染病醫學期刊(Lancet Infectious Diseases)的病例報導，這名來自內華達州雷諾市的25歲男子，在出現輕微癥狀後於4月份檢測呈陽性，然後在5月底再次染疫，發病情況更為嚴重。

據醫學科學家表示，雖然已知再感染的發生情況很罕見，內華達州的該名男人現在也已經康復，但這類病例仍令人擔憂。包括亞洲與歐洲在內，世界各地也都提報了二次感染的個別案例。

路透社說,荷蘭國家公共衛生研究所周二證實，一名罹患某種罕見骨髓癌的89歲婦人最近因二次感染新冠肺炎病逝。荷蘭媒體表示，這是全球第一個已知的新冠病毒二次感染死亡案例。

據英國雷丁大學微生物學專家Simon Clarke表示,“重複染疫的可能性已變得愈發明顯，但這種情況會有多普遍，我們仍不得而知，”英國雷丁大學微生物學專家Simon Clarke還表示,“如果大家能輕易地再度染疫，這也可能對疫苗接種計畫以及我們對於疫情何時與如何結束的了解有所啟發。”