疫情毒害經濟 全球評級都顯下滑

標普全球(S&P Global)主權評等分析師警告稱，未來幾個月，在第二輪與新冠疫情相關的評級調整中，全球一些主要經濟體的信用評級可能會被下調或收到降級警告。評級機構穆迪周五已經將英國主權債信評級從“Aa2”下調至“Aa3”，指因該國經濟和財政實力減弱。

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據路透社報道稱，標普全球警告，第二波主權評等下調將至 美日歐等大國評等堪憂。標普全球主權評等部門董事總經理Roberto Sifon-Arevalo對路透表示，在大流行期間支持衛生系統、企業和工人的巨額成本正在從根本上讓一些國家的財政狀況惡化。

標普全球今年已經下調了近60個國家的評等或評等展望，但其中只有相對較少是評等較高的富裕國家。不過，這種情況可能即將改變。因為一些國家增加了相當於國內生產總值(GDP)15-20個百分點的債務，這種增幅以前通常需要四到五年的時間才能實現，且這些國家計畫在未來三到五年內祭出更高的支出。

據路透社，還有兩組不太富裕的國家的評級也面臨危險。在拉丁美洲，墨西哥和巴西以及哥倫比亞都面臨壓力，哥倫比亞正處於投資級的最後一級，並已經收到了警告，該國可能會被下調至垃圾級。另一組包括撒哈拉以南非洲的一些世界上最貧窮和負債最多的國家，Sifon-Arevalo表示，這些國家可能會出現更多的債務重組和違約。