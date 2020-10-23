北約設太空作戰司令部 針對中俄

據指是針對中國與俄羅斯擴張與威脅，北大西洋公約組織預告成立太空作戰司令部。新設立的太空司令部選址在德國美軍基地，該機構將是個核心接口，以通訊和衛星影象來支援北約執行任務；同時也是個衛星所受潛在威脅的情報交流站。

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據法新社今天報道說，為防中俄威脅，北約將設太空作戰司令部。

據北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北約將在德國蘭斯坦（Ramstein）空軍基地設立太空作戰司令部，以對抗中國與俄羅斯的日增威脅。蘭斯坦不但是美國空軍基地，也是北約盟軍空軍司令部（Allied Air Command）所在地。

史托騰柏格在北約各國國防部長2天會談的首日議程過後說：「對於我們在地球上的通訊、導航、手機、軍事通訊和數據傳輸而言，太空都至關重要；而地球上的許多陸、海活動也有賴於太空能力，尤其是人造衛星。」據史托騰柏格說，「因此我們必須確保我們在太空有安全可靠的系統。這也就是我們同時也憂心一種狀況的原因，即比如中國和俄羅斯現正發展可以遮蔽和摧毀人造衛星的能力。」

北約去年宣布，太空為新的「戰區」（area of operations）。2016年，北約在陸、海、空之外，將網際網路新增為第4戰區，太空為繼此之後的第5戰區。新設立的太空司令部將是個核心接口，以通訊和衛星影象來支援北約執行任務；同時也是個衛星所受潛在威脅的情報交流站。

據法新社說，史托騰柏格昨天強調，北約的目標不是將「太空軍事化」，儘管美國和法國等北約會員國已建立自己的太空部隊。