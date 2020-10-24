捷克衛生部長違反自定防疫規定 罕見遭政府同僚轟下台

捷克衛生部長普萊穆拉受到抨擊，一家小報的攝影記者拍到他離開一家餐廳，而根據他自己頒布的防疫禁令，這家餐廳本該歇業。捷克政府危機委員會主席、內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）發表聲明說：「法規對人人都適用，無人例外，他不能再擔任衛生部長。」

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據法新社報道，制定防疫措施卻違規，捷克衛生部長被罵翻。

捷克一家小報的攝影記者拍到捷克衛生部長普萊穆拉離開一家餐廳，而根據他自己頒布的防疫禁令，這家餐廳本該歇業。這家小報「閃電報」（Blesk）曝料，今年9月才就任部長的流行病學專家普萊穆拉（Roman Prymula）當天在坐進專人駕駛的座車時，也沒戴上口罩。

據法新社說，這些行徑招致網友、在野黨甚至聯合政府抨擊。該報道引述捷克新聞社（CTK）消息說，捷克政府危機委員會主席、內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）發表聲明說：「法規對人人都適用，無人例外，他不能再擔任衛生部長。」哈瑪謝克是左翼捷克社會民主黨（?SSD）主席，社會民主黨與提名普萊穆拉的民粹派執政黨「不滿公民行動」（ANO）等共組聯合政府。

在野的人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）告訴記者：「制定法規的人怎麼可以違規？」

人口1070萬的歐盟會員國捷克自今年3月爆發2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫情至今，已累計確診22萬3000例，死亡1845例。

據該報道，不過在疫情肆虐期間，普萊穆拉並非唯一因個人行為而招致批評的政府官員。捷克總理、億萬富豪巴比斯（Andrej Babis）呼籲民眾待在家中勿外出，今夏卻在希臘克里特島（Crete）度假。此外，當捷克境內所有髮廊因首波疫情而歇業時，副總理斯基列羅娃（Alena Schillerova）的完美髮型令人側目。