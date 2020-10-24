美國疫情再曝近8萬確診

美國周四新報告的新冠確診病例數量達到了有記錄以來的第二高水平，接近仲夏峰值，因新冠病毒在美國幾乎所有地區都在傳播加速。美國約翰霍普金斯大學統計，美國23日通報新增約8萬人感染新冠病毒，創單日新高。

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據法新社消息，美國新增約8萬人染疫，創單日新高。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國23日星期五通報新增約8萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），創單日新高。星期四晚間8時30分到星期五同一時間新增7萬9963例確診，全美累計近850萬人染疫。

法新社說，美國共約22萬3000多人染疫死亡，仍是全球疫情最嚴重的國家。

據路透社說，美國周四新報告的新冠確診病例數量達到了有記錄以來的第二高水平，接近仲夏峰值，因新冠病毒在美國幾乎所有地區都在傳播加速。隨着美國大部分地區天氣轉涼，新冠確診、住院和死亡人數都在加速上升。

美國的單日新冠死亡人數也呈上升趨勢，周四有916人死亡。一天前，美國新增死亡人數超過1,200人，這是8月以來的首次。新冠死亡人數較上周增加了13%，過去七天平均每天死亡785人。

根據路透社的統計，周三全球共新增422,835個病例，創下單日最高新增病例數。

該報道說，第二波新冠疫情迅速席捲歐洲，法國周四擴大宵禁令至約涵蓋總人口的三分之二，歐洲疾病防治中心(ECDC)數據顯示，整個歐洲的新冠感染病例已超過530萬，死亡病例超過20.4萬。