印尼Omnibus法能讓食品加工大企受益？

東南亞國家印度尼西亞在十月初批准了一項可能讓全球食品加工大企業感到欣慰的法律。印尼的Omnibus法，也被譯為印尼 « 綜合就業法 » ，旨在下調用工與環境領域中的法律要求，以期吸引外國投資。這對生態捍衛者而言，是個壞消息。

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據本台RFI法廣記者Gabrielle.M周四2020年10月29日發自東南亞報道，全球第三大森林成為了全球化與自由化的祭品。這是印尼環境參與方從極具爭議的« 綜合就業法 »獲得批准中得出的一個要點。

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為了吸引外國投資者，印尼現政府大幅放寬對保護生態系統層面的法律要求。比如，印尼放棄要求各地方政府保留至少30%的森林，對風險項目不再堅持要求環境衝擊調查。它還放棄對用地內發生火情的企業，嚴格追究法律責任。

反對的理由

印尼棕櫚油生產商協會會長對這一新法獲得批准表示稱讚，而環境參與方認為，新措施將不會給這一工業帶來正面衝擊。因為，全球消費者對森林遭破壞問題變得越來越敏感。在意識上已開始可以面對這一嚴重問題，比如，制定了一種標準。這一簡稱為NDPE的標準，意思是不毀林，不開墾泥炭地，不剝削。據非政府組織介紹，印尼83%的榨油廠批准了這一標準，自2017年以來，每年減少3/4的焚燒森林面積。這一措施同樣使之得以在對歐盟的出口中受益。但這一立法上的倒車存在再次影響印尼棕櫚油聲譽的風險。

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印尼的森林似乎開始繼續燃燒。非政府組織認為，印尼蘇門答臘島南部和東部地區的原始森林將在30年內完全消失。最近幾周，印尼街頭可以看到反« 綜合就業法 »的示威民眾在表達他們的憤怒。

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