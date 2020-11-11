俄稱自家疫苗更好 效率達92%

俄羅斯主權財富基金周三表示，根據中期試驗結果，該國Sputnik V疫苗在預防新冠病毒感染方面的有效性達到92%。俄羅斯當局正力爭在疫苗研發方面不落後於西方制藥廠商。此前由德國BioNTech公司和美國輝瑞公司聯合開發的疫苗周一宣布其實驗性疫苗臨床試驗證明有效率超過90%。

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據路透社今天報道說，俄羅斯稱其Sputnik V新冠疫苗的有效性達到92%。這項結果僅次於後期臨床試驗結果的發布，目前全球正展開一場製造新冠病毒疫苗的競賽。新冠疫情已導致逾120萬人死亡，並重創全球經濟。

俄羅斯8月註冊Sputnik V疫苗供公眾使用，是第一個這麼做的國家，儘管疫苗批準是在9月開始大規模試驗之前得到的。支持並在全球推廣該疫苗的俄羅斯直接投資基金(RDIF)表示，中期結果基於從首批16,000名參與試驗者得到的數據。

這款由Gamaleya Institute研發的疫苗的所謂第三階段試驗在莫斯科的29個診所中進行，總共將有40,000名志願者參加，其中四分之一接受安慰鎮定劑注射。RDIF表示，接種Sputnik V疫苗的人感染新冠病毒的機率比接受安慰劑的人低92%。

這遠高於美國食品藥物管理局(FDA)設定的新冠疫苗有效性至少要達到50%的標準。

該報道引據俄新社消息，俄羅斯總統普京周二表示，俄羅斯針對新冠病毒的所有疫苗都是有效的，並補充說俄羅斯將很快批准第三款新冠疫苗。普京表示，莫斯科已準備好與所有其他國家在新冠疫苗方面進行合作，但敦促不要將這一過程政治化。此前一天，輝瑞和BioNTech稱，他們的試驗性新冠疫苗的有效性超過90%。