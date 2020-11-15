全球疫情新報：逾5400萬確診 131萬人死

新冠肺炎病毒疫情全球蔓延，疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少131萬3471人染疫病死，也至少有3459萬9700人被認為已康復。至此，全球確診數超過5400萬例。

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據法新社今天彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時，全球至少131萬3471人死於2019冠狀病毒疾病，至少5400萬1750例確診。

法新社說搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球14日通報新增9246人病歿、60萬7998起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1351死）、巴西（921死）與墨西哥（635死）。美國仍是疫情最嚴重國家，累計24萬5614人病故、1090萬5598例確診，至少414萬8444人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬5658人喪生、584萬8959例確診）、印度（12萬9635人喪生、881萬4579例確診）、墨西哥（9萬8259人喪生、100萬3253例確診）及英國（5萬1766人喪生、134萬4356例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有123人染疫喪命；接下來依序為秘魯（107人）、西班牙（87人）、阿根廷（78人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計42萬3176死、1202萬3640例確診；歐洲累計33萬4968死、1443萬2068例確診；美國和加拿大共計25萬6487死、1119萬5957例確診。

據法新社說，亞洲共計18萬1799死、1144萬26例確診；中東地區共計6萬8991死、291萬3735例確診；非洲共計4萬7109死、196萬6317例確診；大洋洲共計941死、3萬8例確診。