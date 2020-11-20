印度確診今破900萬

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇，累計確診病例在今天破900萬，這個南亞國家疫情的嚴峻程度，目前在全球僅次於累計確診數破1200萬的美國。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社根據世界實時統計數據網站Worldometer截至發稿為止，目前累計全球確診數5729萬2178例，美國1207 萬712例，印度900萬6079例，累計死亡病例美國25萬8333例，印度13萬2223例。

總人口數全球排名第2的印度，上個月的每日新增確診數減少，但平均每日新增確診數仍約有4萬5000例，面臨冬季污染與疫情雙重危害的首都新德里（New Dehli），因單日新增確診病例數創新高，累計確診數已飆破50萬。

為了遏止疫情蔓延，新德里市府19日祭出重罰，未戴口罩者罰金增加3倍。而在德里（Dehli），家屬們爭搶醫院床位之際，蔓延疫情的恐懼又再度縈繞着當地2000萬的居民，政府的手機應用程式（app）顯示，截至19日止，加護病房配備呼吸器病床的佔床率超過90%。

心急如焚的家屬在社群媒體大聲疾呼，並向德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）求援要床位。承受着控制另一波疫情的壓力，克里瓦爾19日宣布，增加1400張加護病房的床位。