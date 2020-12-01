美國也推網購日 叫“網絡星期一”

今年的網絡星期一(Cyber Monday)料將成為美國線上購物史上表現最強勁的一天，銷售金額上看114億美元，因新冠疫情讓無法出門的消費者轉向網絡滿足假期購物需求。

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據路透社報道，疫情關不住網購熱潮，今年美國“網絡星期一”料刷新線上零售紀錄。

儘管自從亞馬遜在10月舉辦Prime Day促銷以來優惠活動已進行將近兩個月，但網絡星期一的表現依然強勁，各家零售商力求收復今年因疫情導致購物中心與商店關閉而損失的生意。據Adobe Analytics分析的預估顯示，今年網絡星期一的銷售共計可能在108-114億美元之譜。

雖然這不及稍早預估的最高127億美元，但仍輕鬆超越黑色星期五90億美元的銷售額和去年網絡星期一的94億美元。今年創下了迄今為止最高的黑五在線銷售額。

Adobe Digital Insights董事Taylor Schreiner認為，消費者可能會保持花錢勢頭。據Schreiner在聲明中稱，“新冠疫情、選舉以及圍繞刺激方案的不確定性，影響到消費者的購物習慣，令今年電商行業創下史無前例的表現，我們預期電商直到聖誕節都將延續這種創紀錄的銷售成績。”

該報道引述Adobe表示，熱銷商品包括懸浮滑板、LG電子和三星電子的電視、蘋果的AirPod和手錶，以及任天堂的Switch遊戲機。