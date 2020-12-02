英國最快全國打疫苗了 歐美動態如何？

據歐洲聯盟藥品管理局表示，將在12月29日前決定是否核准首批2019冠狀病毒疾病疫苗的緊急使用授權，這讓歐洲國家有了展開疫苗接種計畫的明確時程。法國規畫於2021年初替最脆弱及最易暴露在病毒風險中的群體優先施打疫苗，接着在4月到6月替其餘人民施打。德國已表示，希望在2021年第一季啟動免疫計畫，正在全國各地籌備疫苗接種中心。美國2019冠狀病毒疾病疫苗可望在12月中供數百萬人接種。消息稱，接下來如何鼓勵與說服民眾接種新冠疫苗面臨考驗。

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據法新社消息，歐盟最快12月底授權疫苗使用，德法計畫2021年初接種。

根據法國總統馬克龍宣布，法國規畫於2021年初替最脆弱及最易暴露在病毒風險中的群體優先施打疫苗，接着在4月到6月替其餘人民施打。

而德國已表示，希望在2021年第一季啟動免疫計畫，正在全國各地籌備疫苗接種中心。

歐盟藥品管理局昨天12月1日表示，最晚將於12月29日召開特別會議，針對美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國企業BioNTech合作研發的新型冠狀病毒疫苗，討論是否給予緊急使用授權。

據美國莫德納生物技術公司（Moderna）表示，已於昨天為自家研發的疫苗向美國及歐盟提出緊急使用授權申請，這讓各界更加期望今年底前就能開始施打疫苗。

歐盟藥品管理局表示，最遲將於明年1月12日另行開會，評估莫德納公司的申請。

法新社說，上月公布的大規模試驗數據顯示，輝瑞與BioNTech的疫苗，以及莫德納的疫苗，兩支都很安全，且防疫效力達95%左右。

據西班牙1日宣布，將向3家公司增購超過5000萬劑疫苗，其中包括莫德納；這樣一來，西班牙採購的疫苗合計達1億500萬劑。西班牙政府上月表示，已簽約採購逾2000萬劑輝瑞與BioNTech的疫苗。

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗可望在12月中供數百萬人接種，其中，醫護人員、須接受長照的人將是首批施打對象。美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢委員會今天表示，醫護人員和住在長期照護機構的人應該優先接種第一批疫苗。

這兩個被列為可優先接種疫苗的群體共約2400萬人，相當於能在12月施打疫苗的人數，前提是美國藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）生產的疫苗獲得批准，且兩家公司遵守出貨4000萬劑疫苗的承諾。

據該報道，每個人需要注射兩劑疫苗，在首次接種後，若用的是輝瑞疫苗，3周後須施打第2劑；若是莫德納疫苗，則須在4周後注射第2劑。

CDC資深科學家梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，大多數州都認為可在「3周內」讓所有醫護人員接種疫苗。目前美國約有300萬人住在長照機構，而染疫身故的美國人中，約40%、相當於10萬人是來自這些機構。至於醫護相關工作的從業人員，估計約有2100萬人，其中包括在醫院、門診診所、居家照護、藥房、急診等部門工作的人。

據法新社說，自2019冠狀病毒疾病去年底在中國爆發，迄今已在全球造成逾6300萬人感染、近150萬人喪命，各大企業競相研發療法。經濟合作暨發展組織（OECD）昨天預估，或許再過數周就能開始配送疫苗，全球經濟可望於2021年底前反彈到疫情爆發之前的水準，預期明年全球經濟成長率可達約4.2%。據該報道，不過，當中國和印度的經濟可能大幅成長之際，預料美國、歐元區和日本僅表現平平。