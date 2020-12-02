輝瑞新冠疫苗 英國世界第一家全國接種

英國周三成為世界上第一個批准使用輝瑞-BioNTech的COVID-19疫苗的國家，並表示將從下周初開始推出。英國疫苗委員會將決定優先接種的人群，如養老院居民、醫護人員、老年人、以及臨床上極度脆弱的人群。

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據路透社今天報道稱，英國在全球率先批准輝瑞-BIONTECH新冠疫苗，下周起投入使用。據“英國政府宣布。“政府今天接受了獨立的藥品和保健產品管理局(MHRA)的建議，批准輝瑞-BioNTech的COVID-19疫苗投入使用。”

在全球新冠病毒大流行之下，疫苗被認為最有可能讓世界恢復某種表面上的正常狀態。這場大流行已經導致全球近150萬人死亡，嚴重破壞了全球經濟。

據英國官方說，“該疫苗將從下周開始在全英國供應。”輝瑞-BioNTech和美國生物技術公司Moderna都報告了各自疫苗試驗的初步結果，有效性都超過90%，這樣高的比率出人意料。兩種疫苗均基於新的信使核糖核酸(mRNA)技術。

輝瑞表示，英國的緊急使用授權標誌着抗擊新冠疫情的一個歷史性時刻。輝瑞執行長Albert Bourla說道：“我們期望獲得更多授權和批准，我們將以同樣的緊迫性專註於在全球範圍內安全地提供高質量疫苗。”

據該報道，英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)說，接種計畫將於下周初開始。他說，醫院已經做好接收準備。英國疫苗委員會將決定優先接種的人群，如養老院居民、醫護人員、老年人、以及臨床上極度脆弱的人群。