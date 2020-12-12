厄瓜多爾土著抱怨中資油井火焰過旺

南美國家厄瓜多爾的土著投訴在當地勘探作業的中資企業油井噴火口的火焰過旺，破壞環境與生態。

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在巴黎氣候協定（Accord de Paris）通過5周年之際，南美國家厄瓜多爾土著米瓦古諾部落（Miwaguno）的多名Waoranis族人，在非政府組織Action Écologique的支持下，周四對一家名為PetroOriental的中資控股企業提出投訴。控方要求這家在厄瓜多爾亞馬遜流域第14號區塊從事原油開發的公司關閉其油井的噴火口。

Trois des quatre «Pikenanes», les anciens leaders spirituels de la communauté de Miwaguno, devant le Conseil de la Judicature de la ville de Coca où les Waoranis ont porté plainte jeudi contre la compagnie pétrolière PetroOriental. © Eric Samson/RFI 法廣

據本台RFI記者Eric.S周六（2020年12月12日）發自基多（Quito）的報道，在厄瓜多爾科卡鎮（Coca）距離油井噴火口數十米外，都能感覺到熱浪逼人。這個噴火口夜以繼日地冒着火焰，周圍散布着被烤焦的昆蟲ˎ 鳥類和蝙蝠的屍體。

當地米瓦古諾部落首領在採訪中表示，這些冒着油氣火焰的噴火口嚴重影響了當地Waoranis族人的生活環境。巨大的噴火口對當地土著社區造成污染。當地人已無法如同以往那樣打獵和捕魚。由於這裡噪音ˎ 熱浪和油氣異味，唯恐避之不及的動物們都已逃之夭夭。農業生產的收成也大不如前。火焰所造成的污染，升空後又隨同降雨一起落下，污染了地面與水質。

當地土著的訴求

Waoranis族人自認為是氣候變化的受害者。他們要求關閉這些向大氣中排放二氧化碳的油井噴火口。支持提出訴訟的非政府組織Action Écologique表示，這一訴狀旨在要求污染者擔負起責任，PetroOriental應該為燃燒了大量造成氣候變化的瓦斯承責。這也是厄瓜多爾首次有人投訴石油行業改變氣候。