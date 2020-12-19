疫情延燒 世界新計7561萬人確診167萬人病亡

從患者樣品中分離出的感染了新冠病毒顆粒（黃色）的彩色掃描電子顯微照片

全球今天統計至少167萬5362人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少有7561萬1670例確診。根據法新社的說法，這只是部分結果，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

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據法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時，全球至少167萬5362人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7561萬1670例確診。法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

據該報道，疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4814萬8100人被認為已康復。

全球18日通報新增1萬2444人病歿、68萬9382起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2710死）、巴西（823死）與墨西哥（762死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計31萬3660人病故、1746萬5147例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬5650人喪生、716萬2978例確診）、印度（14萬5136人喪生、1000萬4599例確診）、墨西哥（11萬7249人喪生、130萬1546例確診）及義大利（6萬7894人喪生、192萬1778例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有159人染疫喪命；接下來依序為意大利（112人）、秘魯（112人）、斯洛維尼亞（109人）、波斯尼亞與黑塞哥維納（109人）。從區域來看，歐洲累計51萬334死、2354萬3754例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計48萬2064死、1451萬4536例確診；美國和加拿大共計32萬7652死、1795萬7855例確診。

據法新社說，亞洲共計20萬9542死、1334萬7521例確診；中東地區共計8萬6496死、374萬6013例確診；非洲共計5萬8331死、247萬1350例確診；大洋洲共計943死、3萬648例確診。