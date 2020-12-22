拜登金口罕誇特朗普迅速研發疫苗有功

美國總統當選人拜登歐洲時間今天公開接種疫苗，全程透過電視現場直播，以增加民眾對疫苗的信心，並稱特朗普政府在迅速研製疫苗上值得讚揚，此一表揚受到媒體關注指罕見。

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據法新社今天報道說，拜登接種疫苗，罕見稱讚特朗普。

78歲拜登今天盛讚科學家和所有幕後耕耘的人，包括前線工作者、實際從事臨床工作者。他同時稱醫療人員「了不起、難以置信」。拜登並罕見讚美特朗普政府，說特朗普政府在監督迅速研發和生產疫苗上值得讚揚。

法新社說，但戴着兩層口罩的拜登也警告，透過疫苗接種遏止病毒傳播上，還有很長一段路要走，「有必要點出，這只是開端，這需要時間」。據拜登說，「同時間，我希望大家聆聽所有專家建議…配戴口罩有其必要。」他同時表示：「如果沒有必要旅行，就別旅行，這真的很重要。」