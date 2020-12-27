中國為改善生態環境 出台長江保護法

存檔圖片：長江也被稱之為揚子江（Yang-Tsé-Kiang），是中國最長的一條河流，也是遭污染最嚴重的河流之一。 Image d'archive: Le fleuve Yangtsé est le plus long de Chine, mais aussi l'un des plus pollués. Ici, des hommes s'y baignent près de la ville de Wuhan, le 7 décembre 2020.

中國人大常委會本周末剛剛批準的長江保護法，將在兩個月後就開始實施。

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長江也被稱之為揚子江（Yang-Tsé-Kiang），是中國最長的一條河流，也是遭污染最嚴重的河流之一。為了保證揚子江的綠色發展，中國全國人大常委會周六批準的長江保護法將於2021年3月1日起開始實施。

據本台RFI常駐中國記者Stéphane LAGARDE周日（2020年12月27日）發自北京的報道，對環境保護者而言，河流的情況已是十萬火急。長江保護法是中國首項保護一條可航行河流的法律。長江如同的它的名稱那樣，是中國最長的一條河流。放眼全球，是繼亞馬遜河與尼羅河之後，長度排名全球第三的河流。從青藏高原的源頭算起，延綿不斷6300公里，一路奔騰注東海。而如今長江也是最瀕危的河流之一。

揚子江禁漁十年

為了保護揚子江的生態多元化體系，中國在2020年初就已決定，長江禁漁十年。在不到一年的時間裡，沿江十多個省ˎ 直轄市，超過23萬漁民退捕上岸，這是中國農業部在十二月初對外公開的一組數字。

存檔圖片：斑鱉也稱長江巨型軟殼龜，整個族群在2019年四月下旬僅存三隻。 Image d'archive: Suite à la mort d'une femelle de plus de 90 ans, il ne reste plus que trois spécimens de tortues molles du Yangtsé. © AFP 法新社

但那還不足以解決工業污染問題。遭到過度開發的長江，為中國提供了三分之一的水資源，容納超過40%的廢水。豎立在江面上大大小小的水壩佔中國水電容量的五分之三。揚子江也需休養生息。采沙將受到嚴格限制，江邊化工廠的遷移將加快進度。官媒就此解釋說，是為了保障長江的綠色發展。

昆明組辦COP15

這些都發生在聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）預計將於2021年5月17日至30日在中國南方雲南省昆明市召開的前夕。