印尼一架載62人客機失聯 最新消息指恐墜毀

印尼官員指出，一架載有62人的三佛齊航空（Sriwijaya Air）國內班機今天從首都雅加達起飛後失聯。機上載有56名乘客及6名機組人員。有消息說，印尼當局已經確定班機已墜落，詳細情形仍有待相關單位調查釐清。

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據東森新聞今天報道說，印尼波音737確定墜毀！漁民撿到殘骸嚇壞，62人全數失蹤。今天（9日）下午2時許，印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架波音737-500、編號SJ182班機驚傳失聯，機上共有62名乘客，目前人員全數失聯，而消息曝光後，印尼政府已於晚間7時許證實此事。

據了解，該班機SJ182在爪哇島北側海域墜毀，就有附近漁民出面表示，事發當下有聽見爆炸聲響，並找到飛機殘骸，目前機上共有62名乘客，飛行過程僅4分鐘就突然墜落高空，目前當地政府已展開搜救。

該架班機為波音737-500，今天下午2時36分於雅加達的蘇加諾哈達國際機場起飛，不過就在起飛4分鐘後，班機直接失聯，目前飛行狀態標註“未知”，且沒有降落時間，如今印尼政府已於晚間7時許證實此事，確定班機已墜落，詳細情形仍有待相關單位調查釐清。

據中央社今天報道稱，印尼交通部發言人阿迪塔（Adita Irawati）表示，這架型號為波音737-500的班機，在下午1時56分左右從雅加達起飛，並於下午2時40分跟塔台失去聯繫。

阿迪塔發布聲明指出：“在國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）及國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Commission）協調下，目前正調查失聯班機的下落。”

三佛齊航空發表聲明說，這架班機原定從雅加達飛往婆羅洲（Borneo）西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），航程估計90分鐘。

印尼交通部稍早指出，失聯班機的編號是SJY-182，最後與塔台聯絡的地點在千島群島（Pulau Seribu）附近。

飛機追蹤網站Flightradar24的資訊顯示，這架班機從雅加達起飛大約4分鐘後，在不到1分鐘的時間內下墜超過1萬英尺（約3048公尺）。

東森新聞報道說，今（9日）印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）驚傳有架班機，因不明原因突然失聯，消息引發外界震驚，目前相關單位正確認消息中。根據推特“Flightradar24”指出，該架班機為波音737-500飛機，於今天下午2時36分自蘇加諾-哈達國際機場起飛，稍早印尼政府也證實，目前正在展開搜救行動。

該消息說，目前飛行狀態標註“未知”，且沒有降落時間，詳細情形仍有待相關單位調查釐清。

據東森新聞還說，事實上，一名法國知名星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus），雖已逝世454年，但他所寫下的預言書《諸世紀》，還是神准預言不少國際大事，而在2021中，他透露今年恐怕會更慘，會有更多災難降臨，包括地震、隕石，甚至人類還會被殭屍給統治，瀕臨滅絕；另一名馬來西亞預言家鄭博見也預告，2021將迎來天災人禍，如今2021才剛過9天就發生大事，讓不少網友得知後，紛紛留言直呼“又被預言家說中了”。