全球新冠病毒致死超過兩百萬 古特雷斯呼籲團結拯救生命

昨夜今晨的時間段，全球證實因感染新冠肺炎病毒致死的人數已超過200萬人。亞洲中港台時間今晨2時25分，法新社彙整各國當局官方數據統計，指全球染疫致死人數已達200萬66人。聯合國秘書長古特雷斯就此新聞表示，在這個巨大數字的背後是每個逝者的名字和面容：他們的笑容已成往事，逝者再也不會在餐桌前就座，親人的沉默在房間里回蕩。

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據聯合國官方消息，全球新冠死亡人數突破200萬大關，聯合國秘書長古特雷斯呼籲全球團結必將拯救生命，並警告搞 “疫苗主義”將弄巧成拙 。

隨着全球累計2019冠狀病毒病死亡病例突破200萬例大關，聯合國秘書長古特雷斯呼籲同心協力，拯救生命並戰勝病毒。他在所發布的一項視頻聲明中指出，缺乏全球協調努力加劇了疫情的致命影響。 古特雷斯表示，在這個巨大數字的背後是每個逝者的名字和面容：他們的笑容已成往事，逝者再也不會在餐桌前就座，親人的沉默在房間里回蕩。

據古特雷斯指出，為了紀念這200萬生靈，世界必須加大力度，更加團結，攜手抗疫。

他表示，自新冠病毒病於2019年12月底被發現以來，已蔓延到世界各個角落，病例遍及191個國家和地區。因該疾病導致的死亡人數僅在去年9月就達到100萬的嚴峻里程碑。

此外，新冠大流行造成的社會經濟影響也是巨大的，全球範圍內失去了無數的工作和生計，數百萬人陷入貧困和饑餓之中。

據古特雷斯批評表示，疫苗正在迅速流入高收入國家，而世界上最貧窮的國家卻沒有得到任何疫苗。科學一再成功，團結卻節節敗退。 有些國家正在進行私下交易，甚至超出需要大肆採購。古特雷斯強調，各國政府有責任保護本國人民，但“疫苗國家主義”只會弄巧成拙，推遲全球復蘇。

古特雷斯表示，任何時候一個國家單打獨鬥都無法戰勝新冠疫情。因此，他要求製造商作出更大承諾，與新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）和全球各國通力合作，確保適足供應和公平分配。

古特雷斯還呼籲各國現在作出承諾，保證共享過量疫苗。 古特雷斯表示，這將有助於為世界各地所有醫療保健人員緊急接種疫苗，保護衛生系統免於崩潰。包括人道主義工作者和高危人群在內的其他前線人員也必須優先接種。