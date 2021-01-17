輝瑞修廠急壞歐洲 法國當局安撫保供疫苗

歐洲各國再祭隔離與宵禁不同措施，以期防堵攀升的疫情蔓延損傷危險。儘管歐洲各國仍然有懷疑甚至抵制新冠疫苗輿論，但是向歐洲供應疫苗的美國輝瑞疫苗生產廠商報告年度檢修工廠，將延期向歐洲交貨，消息仍然引發歐盟各國範圍內廣泛批評。法國官方今天早上安撫說，輝瑞生產廠商保證供貨合同條款，只延後一個星期交貨。歐洲聯盟共向德國與美國聯合研製生產的疫苗訂購6億劑疫苗。

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據法國國內電台今天報道稱，法國衛生官員許諾，輝瑞疫苗將履行與歐盟所簽供應疫苗協議，如期向歐盟交貨。工廠檢修只需數日，除了有一個星期的暫時停止出貨，整體協議保證無疑。

據法國官員稱，輝瑞疫苗工廠修整將延遲交貨消息傳出後，歐洲聯盟及時與輝瑞聯繫，法國官方也與輝瑞以及歐盟緊急聯繫，保證疫苗及時供應。據法國官員稱，歐洲聯盟整體訂購6億劑疫苗，涵蓋歐洲聯盟民眾所需疫苗全部數量，歐洲聯盟有義務與責任保證疫苗安全。

據法新社稍早消息，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）宣布，由於在比利時的重要工廠須修整，接下來3到4周將延遲新型冠狀病毒疫苗的交貨時程。這讓歐洲國家施打疫苗的計畫遭受重大打擊。

最新的消息表明，此休整縮短延時一個星期。

輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發新冠病毒疫苗。輝瑞表示，為了自2月中旬起擴大產量，位於比利時北部皮爾斯（Puurs）的工廠有修整必要，在2月底和3月，疫苗交貨量會「顯着增加」。

歐洲聯盟執行委員會也表示，原本承諾在今年第一季提供的疫苗數量將如期送達。

該報道說，但急着替更多人民施打疫苗的歐洲國家對於輝瑞延遲交貨感到不滿。這場疫情迄今在全球奪走約200萬人性命，歐洲也是重災區。

歐洲最大經濟體德國對於「臨時且出乎意料的」延誤表達遺憾，呼籲負責替所有成員國採購疫苗的歐盟執委會確保未來交貨時程明確。

丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛及瑞典的衛生部長聯名致函歐盟執委會表示，這種「令人無法接受」的狀況「傷害疫苗接種程序的可信度」，並進一步呼籲執委會「要求（藥廠）對此狀況公開說明」。

而大西洋另一端的加拿大雖也坦承受影響，但採購部長安南德（Anita Anand）認為，「當全球供應鏈綳到超出負荷時，可預料到會有這類延誤和問題」。