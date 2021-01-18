拜登上台解禁移民？危地馬拉急攔洪都拉斯移民大軍

洪都拉斯向美國移民的嘗試着在危地馬拉遭到軍警暴力阻擋。

數以千計試圖徒步走到美國的宏都拉斯移民今天在危地馬拉東南部城鎮瓦多宏度（Vado Hondo）一條路上被安全部隊包圍。危地馬拉國移民局局長表示，這群移民「不得通行」。瓦多宏度位於瓜地馬拉與宏都拉斯邊界附近。數目近萬的洪都拉斯民眾上周從宏都拉斯動身，目標穿越危地馬拉和墨西哥，最後抵達美國，這段艱巨的旅程總長數千公里。危地馬拉出手阻攔，可能使今年年初就罕見成軍的南美洲向美國移民的第一批人潮夢斷。

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宏都拉斯移民遭攔下，危地馬拉國家移民局長下令：不得通行。據法新社說，數以千計試圖徒步走到美國的宏都拉斯移民表示自己拚命要逃離貧窮、失業、幫派與毒品暴力，以及兩個毀滅性颶風帶來的災後慘況。但是危地馬拉移民局局長狄亞士（Guillermo Diaz）堅持，這群移民「不得通行」，並呼籲移民折返。

據狄亞士在一項視頻片中表示，任何想要進入危地馬拉的人都需持有合法旅行文件和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）采檢陰性證明，並聲稱握有情資，顯示有組織的犯罪幫派成員已滲入這批移民隊伍中。

據危地馬拉移民當局表示，到今天已有近1400人返回宏都拉斯，包括192名孩童。官員表示，近日離開宏都拉斯的約9000名移民中，至少有6000人已抵達瓦多宏度。

危地馬拉阻攔洪都拉斯移民潮，動用催淚彈。據法新社記者昨天的目擊，危地馬拉安全部隊朝數以千計試圖徒步走到美國的宏都拉斯移民施放催淚彈，也出手毆打試圖強行闖過圍籬的一群移民。安全部隊在危地馬拉東南部城鎮瓦多宏度一條路上包圍移民隊伍。瓦多宏度位於危地馬拉與宏都拉斯邊界附近。

據該報道說，在震耳欲聾的催淚彈和煙霧彈投放下，許多移民紛紛撤退，一些人在附近等待之後重新嘗試闖關，另一些人則躲到附近的山上。一些人拋下身上僅有家當倉皇逃跑。一群移民試圖突破圍籬，遭拿着棍棒和塑膠盾牌的制服軍人毆打制止，地方衛生官員表示，有數名移民遭打傷。

據該報道，當局以遏止冠狀病毒傳播為由，嚴格命令安全部隊不得讓任何人通行。

據29歲的瓦茲蓋斯（Dixon Vazquez）感嘆道：「他們好無情，我們可是冒着生命危險啊。」他懇求危地馬拉當局放行：「宏都拉斯已經沒有工作可做了。」