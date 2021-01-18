美國或繼續由市場決定美元軟硬政策

美國總統當選人拜登提名的下任財長葉倫，預計明天周二在國會作證時將確認美國讓市場決定彙率的承諾。據拜登過渡團隊官員稱，在參議院對於其財長提名的確認聽證會上，葉倫將明確表示美國不會尋求弱勢美元。

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據路透社報道，美國財長提名人葉倫料將確認美國不尋求弱勢美元。該報道引述華爾街日報(WSJ)周日消息，美國總統當選人拜登提名的下任財長葉倫，預計周二在國會作證時將確認美國讓市場決定彙率的承諾。該報援引熟悉熟悉葉倫為聽證會準備情況的拜登過渡團隊官員稱，在參議院對於其財長提名的確認聽證會上，她將明確表示美國不會尋求弱勢美元。

該報認為，如果被問到新政府的美元政策，葉倫會如此回答，“美元和其他貨幣的價值應由市場決定。市場會進行調整以反映經濟表現的變化，並總體上促進全球經濟的調整，”葉倫會表示，“美國不會尋求弱勢貨幣來獲得競爭優勢。”華爾街日報稱，她準備這麼說，“我們應該反對其他國家這麼做的企圖。”

葉倫曾在2014年至2018年擔任美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)主席。預計新政府上台後，將恢復對美元的傳統立場。

據該報道引述新加坡銀行分析師Moh Siong Sim表示，他預計美元可能繼續走跌。“(葉倫)似乎是在暗示將採取不幹預的態度，也就是回歸特朗普當政前的傳統做法，”新加坡銀行分析師Moh Siong Sim表示，“我認為，對於這位財政部長而言，其言論將不再那麼聚焦於美元和金融市場，主要重點將放在財政紓困政策的實施方面。”

該報道稱，拜登過渡團隊的一名官員沒有回應對於葉倫證詞的置評請求。