新冠病毒全球染疫確診今夜明晨恐破億

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日11時，全球至少212萬9368人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少9914萬4230例確診。評論指這一數據恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例；按染疫情勢，今夜明晨世界將獲報告過一億人確診。

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據法新社今天報道稱，新冠肺炎全球確診逾9914萬，超過212萬人病故。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6017萬4900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。全球24日通報新增8543人病歿、47萬4710起確診病例。

根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1760死）、英國（610死）與巴西（592死）。美國仍是疫情最嚴重國家，累計41萬9220人病故、2512萬7573例確診。其他疫情嚴重國家還包括巴西（21萬7037人喪生、888萬4577例確診）、印度（15萬3470人喪生、1066萬7736例確診）、墨西哥（14萬9614人喪生、176萬3219例確診）及英國（9萬7939人喪生、364萬7463例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有179人染疫喪命；接下來依序為斯洛文尼亞（162人）、捷克（144人）、英國（144人）及義大利（141人）。

法新社說，從區域來看，歐洲累計69萬9965死、3207萬5371例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計57萬3797死、1821 萬181例確診；美國和加拿大共計43萬8287死、2587萬4233例確診。亞洲共計23萬5596死、1494萬1122例確診；中東地區共計9萬5472死、456萬9336例確診；非洲共計8萬5306死、344萬2365例確診；大洋洲共計945死、3萬1624例確診。