印度驚傳實際染疫恐破3億

了解印度政府血清學調查結果的消息人士說，在境內13億5000萬人口中，約有1/4的人可能感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），這意味印度實際染疫病例比通報的多很多倍。消息尚沒有提供3億確診的數據依據。

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據中央社今天報道說，印度通報確診逾千萬，政府調查指實際染疫恐破3億。

印度已經確認1080萬人確診，是美國以外染疫人數最多的國家。但是這項官方調查的結果顯示，印度的實際病例可能已超過3億，而這個數字還比上周一項民間調查的結果保守很多。

據負責這項調查的國營印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）表示，只會在4 日的記者會上分享調查結果。消息人士拒絕在正式宣布前透露姓名。

中央社說，目前還不清楚有多少人參與這項最新的調查。